¿Marlene Favela tiene rivalidad con Angelique Boyer? Contó cómo es realmente su relación

Angelique Boyer hizo el mayor esfuerzo físico de su carrera en las grabaciones de ‘El amor invencible’, pero sumergirse por horas en el agua no es lo único a lo que se ha enfrentado la protagonista de la historia.

Desde que iniciaron las grabaciones del melodrama, circularon rumores de que tendría una enemistad con Marlene Favela, quien le da vida a la villana de la historia.

Ahora, la actriz de Columba habló al respecto.

Marlene Favela revela cómo es su relación con Angelique Boyer

La protagonista de ‘Contra viento y marea’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX), en entrevista con ‘TVyNovelas’ el pasado 3 de marzo, desestimó tener roces con la novia de Sebastián Rulli.

Aseguró que, lejos de una rivalidad, ambas se apoyan mutuamente en este proyecto:

“Nos morimos de la risa (en las grabaciones), siempre nos halagamos las dos”.



Sin embargo, Marlene Favela cree que su papel antagónico en ‘El amor invencible’ cambiará la percepción que la audiencia tiene de ella:

“Pienso que me van a odiar, pero luego recuerdo que la gente se enamora de los villanos y quiere que las cosas le(s) salgan bien. Ahora no sé la reacción de la gente, porque siempre soy la buena, la que sufre y así me ven. Quizás ahora me tiren un huevazo”.



Lo cierto es que ya a mediados de febrero pasado, la estrella de 'Gata Salvaje' había expresado su admiración por su compañera de escenas. En entrevista con ‘Hoy’, afirmó:

“De verdad que nunca había sentido tanta admiración por una protagonista. Angelique me tiene así como ‘ah’, en la baba (sorprendida)”.



En esa misma ocasión, dejó entender que los roces que han tenido se limitan exclusivamente a la ficción.

Angelique Boyer también está contenta de trabajar con Marlene Favela en una telenovela

Por su parte, la protagonista de ‘El amor invencible’ ya también había sido cuestionada sobre la relación con su compañera de escenas.

En febrero pasado, Angelique Boyer expresó en una transmisión en vivo, en declaraciones recogidas por ‘People en español’, que se llevó una grata sorpresa al conocer a Marlene Favela en persona:

“Siempre Sebastián me habló maravillas de ella y no había tenido la oportunidad más que de tal vez saludarla y decirnos 'hola, mucho gusto, bye'. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en todos los aspectos".



Para dejar en claro que la admiración entre las dos es mutua, la actriz de ‘Teresa’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) incluso ha promocionado la línea de cosméticos de su compañera.

En la presentación ante la prensa de su telenovela, por ejemplo, usó uno de sus labiales:

“De hecho, me puse su labial el día de hoy, por si quieren buscar este tono”.



Ya entrada en su dinámica laboral, añadió:

“Me estoy divirtiendo muchísimo, es una mujer a la que admiro mucho y es una gran compañera. Como que siempre quieren hacer conflicto entre mujeres y esas cosas a mí no se me dan para nada. Yo siempre trato de ser muy generosa, pero me encontré con una mujer igualmente muy generosa y la estoy gozando”.



Cuéntanos, ¿qué piensas de la buena relación entre Angelique Boyer y Marlene Favela?, ¿te gustan los papeles que tienen en ‘El amor invencible’?

