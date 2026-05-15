Marlene Favela

Marlene Favela revela que su mamá “está delicada de salud”: le pide a Dios “que se mejore”

La actriz compartió que su madre, la señora Silvia Meraz, está enferma, por lo que mantienen la fe en que se recuperará. La artista y su hija Bella no pudieron celebrar con ella este Día de las Madres.

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Por:Dayana Alvino
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Marlene Favela reveló la preocupación que siente debido a que su madre, Silvia Meraz, atraviesa problemas de salud.

“Fíjate que mi mamá ahorita está delicadita de salud y ha sido este año un poco difícil en ese sentido”, dijo en entrevista con el reportero Ernesto Buitron, para su canal de YouTube.

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¿Qué le sucede a la mamá de Marlene Favela?

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Si bien, Marlene Favela no ahondó demasiado al respecto, sí compartió que doña Silvia Meraz no enfrenta solo una complicación.

“Está enfermita, tiene varios temas, no solamente es una cosita”, declaró la protagonista de El Maleficio, que puedes ver aquí en ViX.

La reconocida actriz de telenovelas puntualizó que su progenitora se encuentra residiendo en el estado de Durango, en México.

Además, confesó que mantiene la fe en que su mamá se recuperará y seguirá a su lado, y el de sus seres queridos, incluyendo a su pequeña Bella.

“Queremos que Dios nos la presente muchos años más y que siga siendo la mamá hermosa que era”, se sinceró.

“Pedirle a Dios mucho para que se mejore, para que esté feliz y que nos la deje mucho tiempo”, recalcó visiblemente conmovida.

Marlene contó que este fue, cree, el primer año que la señora Silvia no está con ella y Bella en un 10 de mayo, conmemorando el Día de las Madres.

“Le estuvimos cantando a mi mamá, mi hija y yo. Y: ‘Abuelita, te amamos’. Y esos momentos son muy lindos”, recordó. “Sí fue difícil, pero bueno, le mandamos mucho amor y muchas bendiciones”.

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