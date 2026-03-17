Marlene Favela

Marlene Favela prohíbe a su hija ver sus telenovelas y no quiere que use redes sociales por esta razón

La actriz de El Renacer de Luna explicó por qué su hija Bella, fruto de su relación con George Seely, tiene prohibido ver sus telenovelas y obras de teatro. Además, Marlene Favela contó cómo le hace para que la pequeña esté alejada de las redes sociales, teléfonos y tablets.

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La actriz Marlene Favela compartió detalles de la crianza de su hija de 6 años, Bella, a quien mantiene estrictamente alejada de su trabajo en la pantalla chica.

La protagonista de melodramas explicó que su hija tiene prohibido ver las telenovelas en las que ella participa. “Lo que nosotros hacemos no es para niños, es para adolescentes y adultos”, sentenció Favela en entrevista para el reportero Edén Dorantes el pasado 14 de marzo, al explicar por qué protege a su pequeña de sus producciones.

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Esta restricción se extiende incluso al teatro, donde, aunque la niña la acompaña, permanece en el camerino jugando para evitar ambientes que no le corresponden.

Marlene Favela le deja claro a su hija que “los niños no trabajan”

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Para Marlene Favela, es fundamental que su hija viva sus etapas de manera natural. Bajo la premisa de que “los niños no trabajan”, la actriz busca que Bella se mantenga alejada del mundo del espectáculo, el cual considera que no es el lugar para una niña de su edad. “Que viva su niñez, que viva su etapa como la tenga que vivir, alejada de lo que no le corresponde. O sea, este es un mundo que no es su mundo”, afirmó.

Aunque Favela asegura que apoyaría a su hija si en un futuro ella decidiera seguir sus pasos, dejó claro que no será la madre que la impulse a trabajar prematuramente.

¡Ahora me pidió que quería entrar a clases de canto, que porque quiere ser como las K-pop. Y yo, ‘¿Y tú de dónde sacaste a las K-pop?’ Porque en la casa no ve eso. Porque las amiguitas ponen la música de las K-pop”, contó.

Bella está lejos de las redes sociales, celulares y tablets

Por ahora, su enfoque está en que sea una “niña feliz”, “que no se preocupe por las cosas de los adultos, que sea una niña sana, que no esté metida ni en las redes sociales, ni en las tablets, ni en las televisiones… que patine, que ande en bicicleta, que corra, que juegue, que baile”.
Lejos de las pantallas, la hija de la actriz mantiene una agenda sumamente activa.

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“Esa no tiene tiempo para ver nada de nada”, comentó la actriz, quien también compartió que la pequeña tiene el hábito de coleccionar monedas de 10 pesos, a las que llama sus “suerte”, para llenar sus múltiples alcancías.

Al ser cuestionada sobre la privacidad de los hijos de figuras públicas, Favela mostró su total apoyo a colegas que, como Aracely Arámbula, deciden no exponer a sus hijos. Según la actriz, es “todo su derecho de salvaguardar la privacidad de sus hijos” hasta que ellos tengan la edad para decidir por sí mismos.

¿Marlene Favela quiere tener otro hijo?

Finalmente, Marlene descartó rotundamente la posibilidad de ampliar la familia. Describió la maternidad como un “viaje maravilloso” y aseguró que se siente plena con Bella. “No compartiría mi amor con nadie más”, concluyó la actriz, mencionando que incluso su hija ha expresado que no desea tener hermanitos.

Marlene Favela se convirtió en madre junto con el empresario libanés de nacionalidad australiana, George Seely, el 12 de octubre de 2019 con el nacimiento de Bella.

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