Marilyn Odessa contó el violento suceso que la convenció a divorciarse de Fabián Abarca

El 31 de marzo de 2021, Marilyn Odessa anunció su separación de Fabián Abarca, con quien compartió su vida en matrimonio durante más de 16 años.

En su comunicado, la cantante explicó que por el momento no iba a dar más detalles sobre el asunto pero aseguró que el amor y cariño que creció entre ambos durante tanto tiempo siempre iba a estar presente.

Una semana después, Odessa explicó para las cámaras de Primer Impacto que su relación con Fabián se vio azotada por sus deseos de ser cantante.

“Con todo lo de mi carrera, salir de viaje y hacer cosas diferentes, cualquier hombre se va a sentir celoso, cualquier hombre va a tener inseguridades”.

En esta entrevista, Marilyn también explicó que terminaron las cosas bien y en paz, principalmente por sus hijos, Samantha y Milán. Agregó que esperaba tener una relación de amistad con su exesposo de la misma forma en la que su mamá Marisela y su padre la tienen.

Sin embargo, casi un año después, Marilyn decidió sincerarse sobre los sucesos que realmente la orillaron a pedirle el divorcio a Fabián, a quien conoció cuando tan sólo tenía 13 años.

Marilyn Odessa sufrió violencia en su matrimonio con Fabián Abarca



Unos días después de anunciar su divorcio, Marilyn Odessa reveló que tristemente sufrió violencia durante su matrimonio, algo que en su momento no había sido totalmente consciente, según explicó para People En Español.

"Yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia, violencia emocional, violencia psicológica"



De acuerdo con la cantante, su exesposo solía reaccionar de mala forma, con palabras hirientes y gritos, cuando algo no le parecía o gustaba.

Durante un tiempo, Marilyn prefirió dejar este comportamiento de Fabián en un segundo plano, ya que su prioridad era mantener a su familia unida. Tristemente, hacerlo así, provocó que la cantante normalizara las acciones de su esposo.

“Me acostumbré a su carácter, sus gritos, su temperamento, que para mí eran normal y por eso aguanté tanto tiempo”

El suceso que provocó que Marilyn Odessa finalmente se separara de Fabián Abarca



Si bien, las respuestas agresivas y groseras de su esposo fueron toleradas durante largo tiempo por Marilyn.

No obstante, la noche del 4 de febrero de 2021, una discusión por la carrera ascendente de Odessa llegó a un punto en donde los gritos de Fabián provocaron que la cantante decidiera que era momento de separarse de su esposo.

“En el momento en que me gritó frente a mi hijo, dije '¡ya, no más! Hasta aquí llegó. Me dijo que me largara a vivir sola. Le tomé la palabra y al día siguiente le puse fin a nuestra historia de 16 años"

Tras esta decisión, Abarca intentó agregar su matrimonio con Odessa. Sin embargo, la cantante se enteró de una gran traición por parte de su esposo –de la cual no dio detalles–, que le partió el corazón y le hizo sentir que nueve años de su matrimonio fueron una total mentira.

Consciente de ello, Marilyn se convenció aún más que que lo mejor era permanecer separados. Además, ya no le tenía confianza a su esposo.

“Me enteré de una traición que me partió el corazón. Sería muy difícil volver a confiar en él como antes y eso me mantiene firme en mi decisión de no volver, además de que me hace sentir que todo lo que vivimos por los últimos nueve años fue una completa mentira, que no fue por el amor que según me tenía”.



A pesar del dolor que vivió, las lágrimas que derramó y el radical cambió que experimentó en su vida, Odessa está convencida que tomó la mejor decisión y, afortunadamente, hoy puede sentirse feliz .

"Lucho día a día, nada ha sido fácil. Pero aún así luchando, sufriendo, llorando y aprendiendo a llevar una vida diferente, ¡soy la mujer más feliz!"