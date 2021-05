"Estoy en manos de Dios": la exactriz Maritza Rodríguez narra cómo vive el conflicto en Israel junto a sus hijos

Cuando Sarah Mintz, conocida como Maritza Rodríguez antes de convertirse al judaísmo ortodoxo, llegó a Jerusalén para vivir ahí de manera permanente junto a su esposo Joshua y sus dos hijos, Akiva y Yehuda (7 años), no imaginó que 24 días después se desataría un conflicto con ataques que hoy tiene a israelíes y palestinos en vilo.

La actriz tomó la decisión de irse con su familia a esas tierras para vivir de mejor manera su religión y su estilo de vida. En 2016, ella inició el proceso de conversión que se concretó con el cambio de nombre y costumbres en abril de 2018.

Había radicado entre Miami y la Ciudad de México, debido a su carrera como actriz, pero tras convertirse al judaísmo ortodoxo, decidió alejarse de los foros y apegarse a los lineamientos de su religión y a la educación de sus hijos. Ante esto, la colombiana y su marido tomaron la decisión de dejar México y vivir en Jerusalén.

Pero casi un mes después de que se establecieron, estalló un nuevo conflicto entre israelíes y palestinos. Todo inició el pasado 10 de mayo y desde entonces se han desatado ataques aéreos con objetivos tanto en la Franja de Gaza como en ciudades de Israel.

En medio del conflicto han quedado miles de familias y una de ellas es la de Sarah Mintz. "Llegamos y yo creo que a menos de 20 días ya se había desatado todo esto", relató en 'Al rojo vivo' el 19 de mayo. Ahí mencionó que por ahora, y por fortuna, en Jerusalén la situación se presenta más tranquila.

"Todo esto se está viviendo mucho más hacia el sur del país, todo lo que es Tel Aviv y lo que está alrededor. Todo lo que es aquí en Jerusalén se está viviendo con mucha, mucha, mucha tranquilidad", relató desde esa ciudad.

"No se oyen las sirenas y no ves a la gente medio asustada, pero sí se siente solo, las calles muy vacías, comercios cerrados, se nos dice que salgamos solo a lo necesario. Las escuelas no han cerrado", describió.

Se le preguntó si tenía miedo o si incluso se arrepentía de haber dejado México: "No, para nada, miedo no, la verdad no. Sé que no es fácil. Uno tiene que aplicar lo que aprende, aquí es donde uno realmente debe darse cuenta cómo uno espiritualmente ha crecido. Lo único que se me ocurre todo el tiempo es 'estoy en manos de Dios, estoy en manos de Dios'", explicó la ahora coach de vida.

Contó que, aunque algunos ataques han sucedido "como a una hora" en auto de donde ella reside, ya sabe cuál es el protocolo que debe aplicar junto a su familia en caso de que se escuchen las sirenas que alertan de peligro a la población.

"Cuando uno oye las sirenas, uno debe salir corriendo a los resguardos que hay. Lo que nos dicen es tener los zapatos puestos ahí (cerca) por si te agarra la noche y si estás en pijama bajas enseguida y te metes y te encierras ahí. Ya hicimos el recorrido", detalló.

En el caso de sus hijos, su esposo y ella han decidido mantenerlos al margen para no preocuparlos. "Ellos no se han dado cuenta de lo que realmente está pasando porque como digo, aquí en Jerusalén está muy tranquilo. Nosotros no somos de angustiarnos mucho para no pasarle eso a ellos, como la película 'La vida es bella'", dijo en alusión a la cinta de 1997 en la que un judío italiano emplea su imaginación para proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración nazi.

Mintz reiteró que está convencida de que haberse mudado a Israel fue lo mejor para su familia: "El estilo de vida que se vive aquí, eso era lo que nosotros deseábamos para nosotros y para nuestros hijos. Israel nos brinda una colectividad de vida en donde los niños puedan crecer con el pensamiento israelí".

La actriz de 45 años se casó con el productor en 2005. En noviembre de 2013 anunció que estaba embarazada de gemelos. Se esperaba que nacieran en mayo del siguiente año, pero los bebés se adelantaron y ella los trajo al mundo el 13 de abril de 2014.