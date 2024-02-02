El nieto de Maribel Guardia sigue sus pasos: debutó como actor de teatro a sus 6 años

Video Maribel Guardia asegura que su nieto 'platica' con su padre, Julián Figueroa, tras su muerte

José Julián, el nieto de Maribel Guardia, debutó a sus 6 años como actor de teatro en la obra 'La Navidad de Job', en la cual participa su madre, Imelda Garza-Tuñón.

El hijo del fallecido Julián Figueroa se presentó la noche del 1 de febrero en un recinto de la Ciudad de México con el personaje de Adrián, un pequeño papel que se aprendió casi al momento para la función con la que se da por terminada la temporada del proyecto.

José Julián confesó a la cámara del programa 'Ventaneando' que se sintió "bien" en su debut teatral: "Mi papel fue el mismo de ser niño, pero al final me di cuenta de algo, de que se secuestraron a los niños", contó el pequeño sobre su personaje.

Imelda explicó que su primogénito solo participó en una escena: "Fue una escena corta, fue rápida, pero se la aprendió aquí".

La viuda de Julián Figueroa compartió que no es la primera vez que su hijo se sube a un escenario de teatro, pues ha acompañado a Maribel Guardia en su obra a agradecer al público: "En 'Lagunilla Mi Barrio' lo han subido a dar las gracias".

José Julián confesó que sí le gusta ser actor, pero tiene sus exigencias pues solo quiere actuar "algunos días".

José Julián Figueroa minutos antes de debutar en teatro. Imagen Aventuras de José Julián/Instagram

José Julián heredó el gusto por la música de su padre y su abuelo Joan Sebastian

Pero la actuación no es lo único que le llama la atención del mundo del entretenimiento, pues también heredó el gusto por la música de su padre y su abuelo, Joan Sebastian.

"Últimamente me dijo que tiene ganas de tocar el piano y de cantar", contó Imelda en la entrevista.

El reportero de 'Ventaneando' preguntó al niño si quería cantar y si tiene buena voz: "Sí, tengo voz aguda y ronca", respondió el pequeño de 6 años sin reparo.

La nuera de Maribel Guardia afirmó que apoyará a su hijo en lo que decida para su futuro: "Pues que sea feliz, que haga lo que a él le haga feliz, a mí eso me hace feliz", sentenció.