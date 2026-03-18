María Elena Saldaña 'La Güereja' ‘La Güereja’ preocupa por su salud tras sufrir desmayo: esto le pasó a María Elena Saldaña La actriz María Elena Saldaña tuvo que ser asistida de emergencia luego de sufrir un desmayo durante un evento público en la Ciudad de México. Esto le pasó a ‘La Güereja’.

Video Cecilia Galliano aclara por qué se cayó 'La Güereja': ¿la tiró a propósito?

El estado de salud de María Elena Saldaña causó preocupación durante la noche del martes 17 de marzo. ‘La Güereja’ sufrió un repentino desmayo durante el show en el que Alicia Villarreal y Lucía Méndez presentaron ‘Culpable o Inocente’, su primera colaboración juntas.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la actriz de 62 años tuvo que ser asistida tras desvanecerse a causa de un mareo.

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“(Belén), la hija de María Elena Saldaña estaba fascinada, estábamos cantando (…) y de repente, vemos un azotón… Se cayó María Elena Saldaña”, contó en ‘Sale el Sol’ este 18 de marzo.

“Entre la esposa de Gus (Adolfo Infante) y Martha Guzmán corrieron a ayudarla… Que se mareó, se le bajó la presión y se mareó”, agregó.

“La pusieron en un sillón, porque estábamos en taburetes… Espero esté bien María Elena porque ayer se sintió mal”, sentenció sin dar más detalles.

Ni María Elena Saldaña ni su familia reaccionaron de manera inmediata a los reportes de su accidente. La última publicación de la actriz en Instagram es una fotografía junto a su hija Belén, precisamente, de la noche del martes.

María Elena Saldaña y su hija. Imagen María Elena Saldaña / Instagram

‘La Güereja’ sufre una tercera caída en menos de seis meses

Desde octubre de 2025, la salud de María Elena Saldaña se ha visto comprometida luego de la caída que sufrió durante una sesión de fotos con Cecilia Galliano para la promoción de la serie ‘Más vale sola’.

“Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal, pues, obvio, Ceci llegó y yo estaba (mal parada) fue mi culpa”, declaró en las redes de ‘Más vale sola’.

El 12 de noviembre de ese mismo año, la periodista Martha Figueoa dio a conocer que ‘La Güereja’ había sido hospitalizada de emergencia tras sufrir una fuerte caída.

“Estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo en la cabeza... después se quejó de que le dolía mucho la cabeza… Entonces Reynaldo López y su producción la mandaron al hospital para que le hicieran todo un chequeo”, dijo en Hoy.