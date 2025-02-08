Adal Ramones reacciona a polémica de su parecido con hijo de famosa actriz

Video Adal Ramones explota contra quienes criticaron a su hija por su broma a empleada doméstica

Recientemente surgió un meme que vinculaba al presentador Adal Ramones con la actriz María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Güereja'.

En la imagen se menciona que los actores habían "tenido un hijo", pues el primogénito de la comediante es muy parecido al conductor.

Aunque 'La Güereja' no ha reaccionado al meme que se hizo viral, Ramones reconoció que sí tiene rasgos similares con Felipe Saldaña.

"Mientras sea broma y ella se 'pitorree' (divierta) del rollo (…) Alguien me mandó el meme y dijo 'está buenísimo'. Yo respeto mucho a María Elena Saldaña, es un pilar de la comedia, la cosa es si a ella le causó gracia", dijo a la prensa, reportó programa 'Sale el sol'.

María Elena Saldaña 'La Güereja' y su hijo Felipe en meme viral. Imagen Tepo Memes/Facebook

Adal espera que la actriz lo haya tomado con humor: "Hay un límite como tal, si ella lo tomó a broma qué increíble, porque las personas maduras lo tomamos a broma".

Incluso, bromeó con la situación: "María Elena, ¿quieres otro hijo? ¡No!", dijo entre risas.

Adal Ramones y Felipe Saldaña. Imagen Mezcalent, Felipe Saldaña/Instagram

¿Quién es el padre del hijo de María Elena Saldaña?

María Elena Saldaña conoció a Ismael Morfín en una escuela de teatro y más tarde se casaron.

Durante su relación procrearon a dos hijos, Felipe y María Belén. Sin embargo, en 2003 la actriz y Mofín se divorciaron.

El joven tiene 25 años y recientemente se graduó de la universidad.