Hospitalizan a ‘La Güereja’ tras sufrir accidente: lo que se sabe de su salud

Video Cecilia Galliano aclara por qué se cayó 'La Güereja': ¿la tiró a propósito?

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ fue hospitalizada de emergencia el 11 de noviembre tras sufrir una fuerte caída.

El accidente se produjo durante las grabaciones de la serie Más Vale Sola. Según reportes de la periodista Martha Figueroa, la actriz tuvo que ser trasladada al hospital tras golpearse la cabeza y referir fuerte dolor en la misma zona.

“Estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo en la cabeza... después se quejó de que le dolía mucho la cabeza… Entonces Reynaldo López y su producción la mandaron al hospital para que le hicieran todo un chequeo”, contó el 12 de noviembre en Hoy.

¿Cómo se encuentra ‘La Güereja’ tras golpe en la cabeza?

En el matutino de Las Estrellas se informó que tras varios estudios, María Elena Saldaña había sido dada de alta luego de que los médicos descartaran riesgos.

“(‘La Güereja’) está bien. Descartaron cualquier cosa, solo le mandaron un par de días de reposo y ya el viernes regresa a las grabaciones afortunadamente… pero sí se dio un buen golpazo”, sentenció Figueroa.

De acuerdo con TVyNovelas, el estado de salud de María Elena Saldaña “se mantiene bajo estricta reserva”.