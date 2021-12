María Antonieta de las Nieves reveló que se quiere enamorar: esto busca en una pareja

María Antonieta de las Nieves es conocida por interpretar durante varios años a La Chilindrina en la serie El Chavo del 8, la actriz manifestó ante el programa 'Sale el Sol’ que está abierta a la posibilidad de conseguir una pareja.

Durante 48 años estuvo casada con Gabriel Fernández, en 2019 la comediante enviudó y desde ese año permanece soltera. El pasado jueves tras ser cuestionada por el programa mexicano respecto a volver a enamorarse, la actriz reveló que estaría dispuesta a encontrar una pareja, sin embargo, puso las cartas sobre la mesa y manifestó los requisitos que considera importantes para iniciar una relación.

La histrión compartió que está muy activa y es que María Antonieta de las Nieves sigue trabajando, a pesar del falleciendo de su esposo continúa vigente en el medio del espectáculo.

Recientemente fue honrada con un Récord Guiness a su trayectoria artística, por ser la actriz con mayor tiempo interpretando a un mismo personaje, La Chilindrina; consiguiendo un récord de 48 años, desde los primeros episodios de El Chavo del 8 en 1971 a la actualidad.

Al ser cuestionada por el matutino, Maria Antonieta aseveró los requisitos para estar con alguien.

“Lo que yo necesito es alguien que este juntitito a mí y que me agarre la mano. Que este él en su casa y yo en la mía ¿para qué? Es absurdo tener alguien así. ¿Para verlo de vez en cuando o de lejesitos? No”.



Asimismo, la actriz expresó lo que podría considerarse el factor más importante de su requerimiento para darle la oportunidad a ese ser y vivir una historia amorosa, sobre todo “que el humor no lo sobrepase”.

“Tendría que ser alguien muy especial y sobre todo que me cayera muy bien. Porque yo creo que no hay nada en esta vida que el humor no lo sobrepase. Puedes querer mucho una persona pero si te cae mal, si no es una persona que te haga la vida llevadera, pues es difícil. Por mucho que quieras a alguien, el día a día con alguien que no te caiga bien debe ser muy difícil”.



Finalmente, fue interrogada si en algún punto ha considerado descargar alguna aplicación para encontrar personas e irse de cita, a lo que se mostró muy segura y esto piensa acerca de los encuentros virtuales.

“¡No, no que flojera! ¡Ay no no! Tendría que ser alguien que yo conociera pero en vivo y en directo. Y no, no estoy negada porque si dios me llegara a bendecir conociendo otra persona más o menos de mi edad, más o menos de mi forma de mi ser, de mi estilo; no sé a lo mejor si mi animaría. Pero por redes sociales ¡Ay qué flojera, no!”.