Marcus Ornellas cambió su look: su hijo fue quien le cortó el cabello en un tierno video

Aunque a veces los podemos ver como estrellas inalcanzables, los famosos también son padres, como cualquier otra persona. Y muchos de ellos son muy dedicados, capaces de hacer lo que sea por ver a sus hijos felices, desde dejarse maquillar hasta dejarse cortar el pelo, tal como lo hizo Marcus Ornellas.

El corte de cabello más "tierno"

Hace unos día sorprendió a sus seguidores de Instagram con un nuevo 'look'. El actor y modelo compartió un video en el que se deja ver con una apariencia renovada gracias a un nuevo corte de pelo que le hizo su hijo, Diego.

Su nueva apariencia fue bien recibida por sus seguidores, quienes no dejaron de comentar lo atractivo que luce. Cabe recordar que el esposo de Ariadne Díaz se había caracterizado por tener su pelo más largo y rizado.



'Wow pero qué soltura y que estilo', 'Que guapos', 'Que lindos', 'Amamos ese nuevo cambio de look que te hiciste Ojitos', 'Tan lindo su pequeño. Hacen buen equipo. Bendiciones', 'El mejor peluquero, hermoso Diego', son algunos comentarios que se encuentran en la publicación del actor brasileño.

Marcus Ornellas escribió en su publicación, “Con mi peluquero de confianza”, palabras que muestran cuánto amor le tiene a su pequeño, pues no todos podrían dejar en manos de sus hijos su pelo.



El pequeño ha mostrado tener muchos talentos (no sólo como peluquero), tal y como se puede ver en el siguiente video:

¿Por qué Marcus Ornellas y Ariadne Díaz no han tenido otro hijo?

De acuerdo con la prensa, a la actriz de 'La doble vida de Estela Carrillo' sí le gustaría volver a ser mamá de una niña, pero él se resiste un poco, dijo entre risas en una entrevista.

“Pregúntenle a él, él es el que se resiste. A mí sí me gustaría uno más, pero pues ya no le voy a preguntar, un día se va a enterar. A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esa otra parte, pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero que sea hombre”.



Esto sorprendió a sus fans, debido a que el famoso es el más "tierno" con su hijo, tal y como lo califican sus seguidores. En el siguiente video está uno de los muchos momentos tiernos de Marcus y Diego.

La familia se ha convertido en una muy querida de redes sociales, tanto que el pequeño hasta su Instagram tiene; éste cuenta con 339K seguidores.

La pareja lleva ya seis años de relación, aún no unen sus vidas de manera formal, pues la pandemia hizo que retrasaran sus planes de boda, y hasta el momento no se sabe qué día se darán el sí en el altar en compañía de su familia y amigos.

Un tema que los hace bromear continuamente, como se puede ver en el siguiente video.

¿Qué opinas de esta tierna familia?