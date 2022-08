Manuel Ibáñez contó la historia del abrigo de Jorjais de Vecinos: salió de un inesperado lugar

A lo largo de 12 temporadas, ‘El Flaco’ Ibáñez le ha dado vida al hombre en situación de calle que ronda el edificio de Vecinos.

En todo este tiempo, se ha caracterizado por llevar el mismo vestuario: una gabardina oscura, guantes y sombrero de lana.

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, las prendas con las que viste Jorjais no salieron de un departamento especializado en caracterización, más bien, fue un elemento que el intérprete integró por su cuenta propia y tiene una curiosa historia detrás.





Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez contó la historia detrás de la gabardina que usa en Vecinos

En entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado 16 de agosto, el actor reveló que “esa gabardina tiene conmigo aproximadamente como 45 años y ha hecho cine, ha hecho teatro y ahora (está) en Vecinos”.

Según relató en la conversación, un día iba caminando por las calles de Avenida Central y Nicaragua (en la Ciudad de México) cuando notó a persona en situación de calle:

“Me llamó tanto la atención que le dije ‘te compro el gabán y te compro los pantalones’. No me acuerdo cuánto le pague, la verdad de las cosas, pero para él era mucho, haz de cuenta 150 pesos (7.5 dólares)... ahí mismo se encueró (desvistió) el hombre, se puso otros pantalones todos rotos que traía, se puso una camiseta y me lo dio (las prendas que le pidió)”.



Después de haber hecho esa compra, Manuel Ibáñez mandó a lavar la ropa y le imprimió su sello personal:

“A mí se me ocurrió ponerle milagros, lo que trae colgado es, muchas personas piensan que son medallitas, pero son los milagritos (...) Entonces lo llené y me ha funcionado”.

Los milagros o milagritos a los que el actor hizo referencia son pequeñas esculturas de metal, que usualmente representan parte del cuerpo humano y que en México se ofrecen a un santo o figura religiosa en agradecimiento por haberle hecho un favor.

La primera vez que usó esta indumentaria fue en la película ‘Una gallina muy ponedora’, en donde interpretó a un “teporocho” (vagabundo) en compañía de actores como Andrés García, Rafael Inclán y Erika Carlsson.

Desde entonces, lo ha acompañado en múltiples personajes.

Manuel Ibáñez habló del barrio en el que pasó su infancia



Si bien al día de hoy es un respetado y consolidado actor, los primeros años de vida de ‘El Flaco’ Ibáñez no fueron así.

En la mencionada plática, el intérprete de Vecinos vivió en un barrio de bajos ingresos en la Ciudad de México, llamado Buenos Aires. Sobre cómo fueron esos años formativos, expresó:

“Yo estoy verdaderamente muy orgullo de haberme criado ahí porque eran, las que yo conocí, no sé ahora, eran unas gentes honestas, honradas, aunque tenían la fama de ladrones, robacoches, etc. (...) Eran unas personas que eran bien directas, bien honradas, estoy hablando de honradez moral, espiritual, lealtad y todo. Había un gran respeto, todos éramos como una comunidad muy allegada”, recordó.