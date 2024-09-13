Actriz de ‘Vecinos’ muestra lo mucho que ha crecido su hijo: ocultó su nacimiento por meses

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

Daniela Perea sorprendió al mostrar lo mucho que ha crecido su hijo Silvio Matías a seis meses de revelar su nacimiento.

La actriz de ‘Vecinos’ compartió en su cuenta de Instagram nuevas imágenes de su primogénito, quien pareciera ser idéntico a ella.

“Silvio Matías y su mamá”, escribió la intérprete de 39 años el pasado 5 de agosto al pie de su publicación en blanco y negro.

Aunque la actriz ha preferido proteger la identidad de su pequeño, en su reciente publicación apenas se alcanza a ver su rostro, dejando al descubierto que su pequeño heredó algunos de sus rasgos físicos, como sus ojos.

Danny Perea compartió nuevas imágenes con su hijo. Imagen Daniela Perea / Instagram

Lo que se sabe del nacimiento del hijo de Danny Perea

La actriz de ‘Vecinos’ anunció el nacimiento de su hijo el 6 de marzo de 2024. Sin embargo, en esta misma publicación reveló que “desde hace un tiempo” había debutado en la maternidad.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías.

Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”, escribió en marzo pasado.

La actriz de Vecinos disfruta de su etapa como mamá. Imagen Daniela Perea / Instagram



Aunque la hermana del actor Alex Perea no dio a conocer la fecha en que llegó al mundo Silvio Matías, en aquella publicación también dejó claro que protegería la identidad del menor, ya que, desde entonces, ha hecho todo por ocultar su rostro.