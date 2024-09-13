Actriz de ‘Vecinos’ muestra lo mucho que ha crecido su hijo: ocultó su nacimiento por meses
Daniela Perea dio a conocer el nacimiento de su hijo Silvio Matías en marzo de 2024. En su publicación, la actriz confesó que “desde hace un tiempo” había debutado en la maternidad. Así de grande luce su primogénito.
Daniela Perea sorprendió al mostrar lo mucho que ha crecido su hijo Silvio Matías a seis meses de revelar su nacimiento.
La actriz de ‘Vecinos’ compartió en su cuenta de Instagram nuevas imágenes de su primogénito, quien pareciera ser idéntico a ella.
“Silvio Matías y su mamá”, escribió la intérprete de 39 años el pasado 5 de agosto al pie de su publicación en blanco y negro.
Aunque la actriz ha preferido proteger la identidad de su pequeño, en su reciente publicación apenas se alcanza a ver su rostro, dejando al descubierto que su pequeño heredó algunos de sus rasgos físicos, como sus ojos.
Lo que se sabe del nacimiento del hijo de Danny Perea
La actriz de ‘Vecinos’ anunció el nacimiento de su hijo el 6 de marzo de 2024. Sin embargo, en esta misma publicación reveló que “desde hace un tiempo” había debutado en la maternidad.
“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías.
Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”, escribió en marzo pasado.
Aunque la hermana del actor Alex Perea no dio a conocer la fecha en que llegó al mundo Silvio Matías, en aquella publicación también dejó claro que protegería la identidad del menor, ya que, desde entonces, ha hecho todo por ocultar su rostro.
Debido a la mesura con la que ha revelado detalles de su faceta como mamá, Daniela Perea tampoco ha revelado cuántos años tiene su hijo Silvio Matías. Sin embargo, en las recientes fotos que compartió con el bebé, el pequeño luce cada vez más grande.