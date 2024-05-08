Actor de ‘Vecinos’ habla de su nuevo novio a 12 años del fallecimiento de su pareja

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

A 12 años de la trágica muerte de su novio Ranferi Aguilar, Lalo España, el famoso ‘Germán’ de la serie ‘Vecinos’, se está dando otra oportunidad en el amor y habló sobre su nueva pareja.

El comediante afirmó la noche de este 7 de mayo, que “está feliz”, pues hace seis meses estrenó romance.

“Muy bien (estoy en el amor), la verdad es que bien, llevo seis meses en una relación”, detalló España, quien afirmó que mantiene su romance alejado de la opinión pública porque son “momentos sagrados”, comentó a Edén Dorantes.

El intérprete de ‘Margara Francisca’ destacó que a su pareja no le gusta aparecer frente a las cámaras, pues no es del medio artístico.

“Lo he mantenido muy para nosotros, está bonito así, para qué (darlo a conocer), está bonito así tus momentos sagrados. No le gusta mucho aparecer en todos estos menesteres. No para nada (es del medio)... Muy contento, mis amigos cercanos y mi familia me dicen ‘te ves muy contento’”, mencionó.

Lalo España ya se había referido a su actual pareja en diciembre de 2023, cuando habló de su relación en el programa Hoy.

En aquella ocasión, el histrión aseguró que su novio “es un chavo muy trabajador y una linda persona” y que llevaban una relación a distancia.

“Vive en otra ciudad, yo vivo acá, pero viajamos, nos vemos, convivimos. Yo por mí ya hubiera subido una foto, pero a él le da miedo todo esto, le aterra, dice que ‘no quiero que me estén chinga*o todo el tiempo’”, aseguró en la emisión matutina.

¿Quién era Ranferi Aguilar, la pareja de Lalo España que murió trágicamente?

Lalo España enfrentó la muerte de su entonces pareja Ranferi Aguilar en 2012, hecho que dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter), donde se despidió con un emotivo mensaje.

“Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va, Ranferi Aguilar, la mitad de mi vida y le dedico el amor a lo que hago. Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando. Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente”, escribió.

Ranferi Aguilar perdió la vida a los 28 tras varias complicaciones derivadas de una neumonía que contrajo en 2012.