Muertes de famosos Muere Manolo Rojas, ícono del humor peruano: vecinos intentaron auxiliarlo El comediante e imitador, Manolo Rojas, dejó una gran huella en el mundo del espectáculo de Perú. El artista fue encontrado a las afueras de su hogar.



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Manolo Rojas, ícono de la comedia en Perú, murió la noche del 27 de marzo a los 63 años, en el distrito de La Victoria, en Lima.

De acuerdo con los primeros reportes, el humorista se habría desvaneció frente a su hogar y sus hijos, habrían sido alertados por vecinos, por lo cual intentaron trasladarlo a un hospital en un vehículo particular. Sin embargo, agentes de la policía indicaron que ya no presentaba signos vitales.

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¿De qué murió Manolo Rojas?

Jaime Rojas, hermano del comediante, declaró durante la madrugada del 28 de marzo que se trató de un paro cardíaco, información que horas más tarde fue confirmada por ‘América Noticias’, en donde se reportó que su fallecimiento se debió a “causas naturales”.

Medios peruanos como La República informó que Manolo sufría de “hígado graso e hipertensión”, así como diabetes, por lo cual había cambiado su estilo de vida a uno más saludable.

Manolo Rojas era muy conocido por sus imitaciones. Imagen Manolo Rojas/Instagram

Presidencia de Perú lamenta su muerte

El Ministerio de Cultura de Perú publicó un comunicado en el que destaca el legado de Manolo.

“El Ministerio de Cultura expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido popularmente como Manolo Rojas, destacado artista peruano que, a través del humor y la imitación, marcó a diversas generaciones y contribuyó al fortalecimiento de nuestra identidad cultural desde los escenarios, la televisión y la radio”, se lee en el texto.

En el mismo mensaje, se resalta la propuesta artística que se caracterizó por “la creatividad y la cercanía con el público”, y extendieron sus condolencias.

La presidencia también se pronunció: “La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares”.

¿Quién era Manolo Rojas?

Manolo Rojas fue una de las figuras más reconocidas del humor peruano, con una carrera de más de tres décadas en televisión, radio y escenarios teatrales.