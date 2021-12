Manolo Caro habló sobre su supuesta enemistad con Verónica Castro: el productor lo aclaró

Después de casi 10 años de ausencia en telenovelas y series de televisión, Verónica Castro regresó a la pantalla chica con ‘La casa de las flores’, producción en donde interpretó a Virginia Aguirre de la Mora.

Su regreso a la televisión fue muy querido por los fans, quienes lamentaron cuando la actriz no volvió a interpretar a Virginia en la segunda y tercera temporada, así como en la película de ‘La casa de las flores’.

Su salida de la serie causó cierta polémica por una presunta enemistad y problemas con Manolo Caro, creador y director de ‘La casa de las flores’, quien recientemente habló del distanciamiento que vivió con la actriz y lo que piensa de ella.

Manolo Caro habló sobre su supuesta pelea con Verónica Castro



Durante una charla con Adela Micha en su programa ‘La saga’, Manolo Caro fue cuestionado por un fan, quien le preguntó si volvería a trabajar con Verónica Castro.

Esta pregunta provocó que el director reviviera y hablara sobre el distanciamiento que vivió con la actriz tras su salida de ‘La casa de las flores’ en 2018.



Hace tres años, existieron múltiples rumores y versiones sobre por qué Verónica no participó en las siguientes temporadas. De acuerdo con Manolo, la prensa incluso dijo que él y la actriz habían discutido a gritos.

No obstante, el director explicó que eso nunca sucedió, que en realidad jamás hubo una pelea o enfrentamiento entre los dos. Asimismo, reiteró que jamás le faltó el respeto, ni se atrevería a hacerlo.

"Nunca me he peleado con Verónica Castro. Nunca. Ni por mensaje, ni a gritos, porque la prensa decía que nos agarrábamos a gritos. No, ni por mail, ni por mensaje, ni por WhatsApp, ni en vivo. Nunca".

Manolo Caro no tuvo problemas con Verónica Castro, pero sí con su equipo



Tras aclarar que “no tuvo ningún problema con Verónica Castro”, Manolo reveló que con quien realmente sí tuvo fricciones fue con el equipo de trabajo de la actriz. “Tenía problemas con la gente que estaba alrededor de Verónica, que la mal aconsejaban horrible”, comentó.

Asimismo, advirtió que estas personas tiraron “mala vibra”, lo cual podría haber influido en la posición que tomó Castro cuando decidió salirse de la serie y distanciarse de él.

Manolo Caro confesó el afecto y admiración que siente por Verónica Castro



Manolo declaró que él y Vero tenían “una relación muy cercana” y aclaró que hoy en día él le sigue guardando un gran cariño. “Yo a Verónica la quiero mucho”, expresó.

El afecto que siente por la actriz se suma a una gran admiración y reconocimiento que igualmente profesa por ella, a quien considera “la estrella más grande” de México.

"Es lo más. No se puede comparar con nadie. Está más allá… Es Verónica Castro. No hay una estrella más grande en este país que Verónica Castro, en el mundo de la actuación y en el del entretenimiento como tal".