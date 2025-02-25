Mamá de Geraldine Bazán responde si Irina Baeva será “digna mexicana” ahora que busca nacionalizarse

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, reaccionó a la reciente noticia de que Irina Baeva comenzó el proceso legal para obtener la nacionalidad en México.

Fue este 20 de febrero cuando la originaria de Rusia reveló que había decidido “realizar los trámites necesarios para ser mexicana”.

¿Mamá de Geraldine Bazán considera a Irina Baeva “digna mexicana”?

Este 24 de febrero, la prensa le pidió a doña Rosalba Ortiz su opinión acerca del importante paso que emprendió Irina Baeva.

“A mí no me importa lo que pase con ella”, respondió en un inicio, de acuerdo con un video publicado por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Sin embargo, una de las reporteras preguntó directamente a la madre de Geraldine Bazán: “¿A sus ojos podría ser una digna mexicana?”.

“Mira, ya no tengo que comentar nada de otras personas que no sean mi familia. Yo les agradezco que estén pendientes siempre de nosotros”, replicó.

Pese a su negativa a hablar del asunto, a la señora también le cuestionaron si acerca de los rumores que indican que la intérprete contaría con “el apoyo de Giovanni Medina”, su supuesta pareja, por lo que “se ahorró mucho tiempo” en el procedimiento jurídico.

“No, no, yo creo que ella ya desde cuándo lo había tramitado, no necesitó ayuda de nadie”, sentenció al respecto.

Uno de los representantes igualmente le puntualizó que presuntamente en redes sociales “dicen que Irina no merece la nacionalidad” porque “con los mexicanos es muy grosera” y no le gusta conversar con los medios locales.

“Ustedes tienen la culpa porque les dicen, ‘rana’, y saltan. Les dicen, ‘van a estar aquí’, y ahí van todos corriendo y hasta se ponen de acuerdo”, dijo.

¿Mamá de Geraldine Bazán aconseja a Irina Baeva?

Más abierta al tema, Rosalba Ortiz pareció compartir un consejo para Irina Baeva pues la prensa le comentó que en la "casa bazar” que Irina Baeva hace “nada más van 10 personas a comprar sus prendas”.

“Es que no tiene que vender tan lejos. Que se vaya aquí a Insurgentes o a una salida de un metro y le aseguro que ahí sí podría vender”, aseveró tranquilamente.