Geraldine Bazán

Mamá de Geraldine Bazán revela desaire de la actriz ante su distanciamiento: “No hay nada que arreglar”

Rosalba Ortiz aseguró que sigue alejada de su hija, quien previamente reveló que fue ella quien decidió mantenerse apartada. La señora reveló si desea la reconciliación.

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Por:Dayana Alvino
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Video Geraldine Bazán confirma distanciamiento con su madre Rosalba Ortiz

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, reveló el desaire más reciente que tuvo por parte de la actriz, confirmando que siguen distanciadas.

La señora aseguró ante la prensa mexicana que su hija no la contactó para felicitarla en dos fechas recientes muy especiales.

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“No, ni en mi cumpleaños ni el Día de la Madre”, sentenció, de acuerdo con un video difundido en el canal de YouTube ‘Junket Entretenimiento’ este 18 de mayo.

“Pero bueno, yo tampoco le hablé, así es que estamos en las mismas condiciones”, dijo. “Ella estaba en Xcaret, en los Premios Platino, y yo pues yo estaba festejando con mis amigos, con familiares, con colegas”.

¿Mamá de Geraldine Bazán busca la reconciliación?

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Al ser cuestionada sobre qué es lo que hace falta para que se reconcilie con Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz fue tajante: “Que nos encontremos, nada más”.

No obstante, reconoció que, de su parte, “no” ha existido la intención de acercarse a la estrella de telenovelas para arreglar las cosas.

“Es que vive bien lejos, vive hasta Santa Fe, y, la verdad, dos horas de camino, no”, excusó en primer lugar al respecto.

“Yo dije que yo no iba a dar el primer paso, que ella lo tiene que dar”, confesó después. “Ella fue la que se distanció, ella que se acerque”.

Ella aseveró que no hizo “nada malo” y tampoco se arrepiente de nada, por lo que considera que “no hay nada que arreglar”.

“Ella simplemente dice su forma de pensar, y nada más, pero yo la adoro y la quiero. Yo la eduqué y se comporta como yo la eduqué”, señaló.

Rosalba declaró que sus nietas, Alexa Miranda y Elissa Marie, tampoco le escriben: “Porque, ¡pobrecitas!, imagínate, que el papá, cuando están con él, o la mamá”.

“Ellas piensan que están haciendo algo indebido comunicándose conmigo, así que yo mejor evito problemas. Será cuando será”, externó.

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Si bien, afirmó que no la considera una “malagradecida”, recalcó con ironía que Geraldine supuestamente piensa que consiguió su ascenso en el entretenimiento sola, sin su ayuda.

¿Por qué Geraldine Bazán se alejó de su mamá?

Hace un año, Geraldine Bazán se sinceró para Despierta América sobre el motivo por el cual decidió “marcar distancia” de su madre, aun cuando le tiene “mucho amor y respeto”.

Ella destapó que eligió su “paz”, y la de sus retoños, ya que Rosalba Ortiz hablaba públicamente de su vida, o la de otras personas de su entorno, como Gabriel Soto, sin su aprobación.

“Le pedí de todas las maneras posibles: bonito, medio feo, en reclamo, llorando, rogando... que dejara de dar declaraciones”, contó a la emisión de Univision.

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