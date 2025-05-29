Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"
La actriz confesó que está distanciada de su madre, doña Rosalba, y lo que hay detrás de su decisión. Además, contestó si es verdad que Marjorie de Sousa fue la tercera entre ella y Gabriel Soto.
Geraldine Bazán confirmó que se encuentra distanciada de su madre, la señora Rosalba Ortiz, y explicó las razones que la motivaron a tomar esta decisión.
En declaraciones recopiladas por ‘Despierta América’ este 29 de mayo, Geraldine contó que, a pesar de sentir "mucho amor y respeto" por su madre, llegó un momento en el que prefirió "marcar distancia".
La actriz reveló que eligió su "paz y la paz de [sus] hijas", especialmente ante "cuestiones mediáticas que... no tenían que ver conmigo, pero parecía que sí" .
Geraldine Bazán "lloró" y "rogó" a su mamá
"Le pedi de todas las maneras posibles, bonito, medio feo, en reclamo, llorando, rogando... que dejara de dar declaraciones", recordó.
Sin embargo, al ver que su madre no cedió ante sus peticiones, Geraldine decidió tomar distancia "esperando que en algún momento también ella reflexione y podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido".
Responde si Marjorie de Sousa fue la tercera en su separación de Gabriel Soto
Geraldine también reaccionó a los comentarios recientes de Julián Gil sobre que la causa de la separación de Bazán con Gabriel Soto no fue Irina Baeva, sino Marjorie de Sousa.
Sobre esto, Bazán fue enfática al afirmar que siempre habla con la verdad y refirió a quienes tengan dudas sobre su separación a su canal de YouTube de hace siete años, donde "están todas las respuestas".