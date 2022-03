Maki habló de los rumores de su regreso con Juan Soler e hizo una petición a sus fans

Durante 15 años, Juan Soler y Maki formaron una de las parejas más sólidas y queridas del entretenimiento. De hecho, el anuncio de su divorcio en noviembre del 2018 sorprendió a más de una persona.

Aunque ya pasaron 4 años de su separación, hay quienes se rehúsan a creer que es definitiva.

Prueba de ello es que a finales de febrero surgieron rumores de que se estaban dando una segunda oportunidad. Esto, por una serie de fotografías en las que se le veía compartir carro.

Al respecto, la presentadora habló.





Maki Moguilevsky negó haber regresado con Juan Soler

Tan solo unos días después de que divulgara la información de que habían regresado, la argentina aclaró que no había ningún interés romántico entre su ex y ella.

Explicó que en ese momento no tenía medio de transporte, pues su camioneta se había accidentado, así que el actor de ‘La mexicana y el güero’ se ofreció a recogerla y juntos ir por sus hijas, de quienes tenían que resolver un tema.





Maki Moguilevsk pidió normalizar la relación que tiene con Juan Soler

Ahora, la también actriz habló con más detalle de este tema en un encuentro con reporteros mexicanos.

“(No tiene) nada de cierto, ya lo desmentí, ¿por qué no les diríamos? Tenemos súper buena relación y a mí se me hace de lo más normal del mundo que me vean con él. Somos familia y seremos familia siempre”, expresó la artista.



Adicionalmente, aseguró “que no se les haga raro que nos llevemos bien, eso debería de ser entre todos, llevarnos bien entre todos”.

Así, Maki dejó ver que entre ella y Juan Soler no quedaron remordimientos y, por el contrario, llevan una de las mejores relaciones de ex esposos dentro de la farándula.





Incluso, se sinceró sobre sus intenciones de tener una nueva pareja en el futuro: “me encantaría tener novio”, aunque hasta el momento no ha encontrado un galán.