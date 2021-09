"Sé que están tristes": Juan Soler leyó conmovido una carta a sus hijas acerca de su divorcio de Maki

“[…] Las parejas cambian con los años y sus historias también, pero el amor de los padres a sus hijos no cambiarán nunca. Su mami y yo no estamos en guerra, estamos ajustándonos para ustedes, para que estemos bien todos y no nos falte nada, y les prometo que ella siempre ocupará un lugar importante en mi corazón porque me dio el mejor regalo del mundo, me dio a ustedes, sus sonrisas, que siempre me quitan la tristeza con sus travesuras", continuó Soler dirigiéndose a las cámaras y apuntando lo identificado que se sintió con cada línea.