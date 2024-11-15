Majo Aguilar

Majo Aguilar revela cómo está la relación con su prima Ángela tras aparecer con Belinda

Majo compartió cuál es el estatus de su vinculo con Ángela a meses de reconocer que han tomado “caminos” separados. Las cantantes asistieron a Latin GRAMMY 2024, pero no se dejaron ver juntas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Con la 'enemiga' tras no ser invitada a la boda? Prima de Ángela Aguilar se divierte con Belinda

Majo Aguilar confesó cómo se encuentra la relación con su prima Ángela Aguilar tras haber confirmado que entre ellas hay un distanciamiento.

Las reconocidas cantantes asistieron a la 25a Entrega Anual del Latin GRAMMY, que se realizó la noche de este 14 de noviembre en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

PUBLICIDAD

Pese a estar en el mismo recinto, cada una desfiló por su parte, Ángela acompañada de su marido Christian Nodal, a través de la alfombra roja y, además, no se dejaron ver juntas durante la ceremonia.

Sin embargo, de acuerdo con People en Español, Majo sí fue cuestionada ahí acerca del estatus de su vínculo con la intérprete de ‘En realidad’.

Ante la pregunta, ella sólo se limitó a decir, según reporta el medio: “Bien, yo en realidad vengo a hablar de mi trabajo, de mi música”.

Más sobre Majo Aguilar

¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza
0:50

¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza

Univision Famosos
Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe
2 mins

Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe

Univision Famosos
“¿Quién canta mejor Ángela o tú?”: la pregunta que Majo Aguilar no pudo evitar contestar
0:45

“¿Quién canta mejor Ángela o tú?”: la pregunta que Majo Aguilar no pudo evitar contestar

Univision Famosos
Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"
13 fotos

Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"

Univision Famosos
Ángela Aguilar cayó en la ‘maldición’ del himno con Canelo: ¿su prima logrará librarla?
1:19

Ángela Aguilar cayó en la ‘maldición’ del himno con Canelo: ¿su prima logrará librarla?

Univision Famosos
Majo aceptaría hacer colaboración con Cazzu y Belinda: “Es lindo trabajar con personas talentosas”
1:25

Majo aceptaría hacer colaboración con Cazzu y Belinda: “Es lindo trabajar con personas talentosas”

Univision Famosos
Majo Aguilar comparte cómo honra a su sobrino tras morir a los 7 años: “Han sido días muy pesados”
2 mins

Majo Aguilar comparte cómo honra a su sobrino tras morir a los 7 años: “Han sido días muy pesados”

Univision Famosos
Hacen petición especial para despedir a sobrino de Majo Aguilar de 7 años: detalles del funeral
1:21

Hacen petición especial para despedir a sobrino de Majo Aguilar de 7 años: detalles del funeral

Univision Famosos
Muere sobrino de Majo Aguilar: tenía 7 años y luchaba contra dura enfermedad
1 mins

Muere sobrino de Majo Aguilar: tenía 7 años y luchaba contra dura enfermedad

Univision Famosos
Muere sobrino de Majo Aguilar de 7 años: prima de Ángela había pedido ayuda “con urgencia” para él 
1:25

Muere sobrino de Majo Aguilar de 7 años: prima de Ángela había pedido ayuda “con urgencia” para él 

Univision Famosos

Majo Aguilar y Ángela Aguilar en situación “complicada”

En agosto pasado, Majo Aguilar se pronunció acerca de la separación que existe con Ángela Aguilar, quien inclusive no la invitó a su boda con Christian Nodal.

“Está complejo”, dijo, al referirse a su lazo con la hija de Pepe Aguilar, en entrevista para el canal de YouTube ‘ETICS Live’.

“Porque la vida es compleja y cada quien va tomando sus caminos. El cariño siempre está por los que quieres, pero cada quien va tomando sus caminos”, ahondó.

Pese a esa dificultad, la cantautora 30 años aseguró que su cariño por la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ sigue intacto.

“Yo siento mucho amor por mi familia, por Ángela, por Leonardo, por mi tío Pepe. Yo, puro amor de corazón”, comentó al respecto.

“Cada quien agarra por dónde quiere ir, por dónde quiere tomar sus cosas y se tiene que respetar. Cada quien es una vida y es un ser como independiente”, recalcó.

“Entonces, no diría que estamos en absoluto enemistadas ni nada, sólo es complejo, como todas las relaciones humanas”, añadió.

PUBLICIDAD

Majo puntualizó que la última vez que había visto a su también colega sucedió en Premios Juventud del “año pasado”: “Fue muy lindo”.

¿Majo Aguilar unida a Belinda?

A meses de dichas declaraciones, Majo Aguilar sorprendió al aparecer junto a Belinda, ex del ahora esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal.

La creadora de éxitos como ‘Hoja en blanco’ asistió el 30 de octubre a la fiesta que la actriz organizó por Halloween en la Ciudad de México.

En un momento de la velada, ellas evidenciaron lo bien que se llevan y cantaron ‘Como la flor’, de Selena Quintanilla, tema que igualmente han entonado ‘Angelita’ y Cazzu, otra ex del sonorense.

Relacionados:
Majo AguilarÁngela AguilarChristian NodalBelindaFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD