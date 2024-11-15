Majo Aguilar revela cómo está la relación con su prima Ángela tras aparecer con Belinda

Video ¿Con la 'enemiga' tras no ser invitada a la boda? Prima de Ángela Aguilar se divierte con Belinda

Majo Aguilar confesó cómo se encuentra la relación con su prima Ángela Aguilar tras haber confirmado que entre ellas hay un distanciamiento.

Las reconocidas cantantes asistieron a la 25a Entrega Anual del Latin GRAMMY, que se realizó la noche de este 14 de noviembre en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

PUBLICIDAD

Pese a estar en el mismo recinto, cada una desfiló por su parte, Ángela acompañada de su marido Christian Nodal, a través de la alfombra roja y, además, no se dejaron ver juntas durante la ceremonia.

Sin embargo, de acuerdo con People en Español, Majo sí fue cuestionada ahí acerca del estatus de su vínculo con la intérprete de ‘En realidad’.

Ante la pregunta, ella sólo se limitó a decir, según reporta el medio: “Bien, yo en realidad vengo a hablar de mi trabajo, de mi música”.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar en situación “complicada”

En agosto pasado, Majo Aguilar se pronunció acerca de la separación que existe con Ángela Aguilar, quien inclusive no la invitó a su boda con Christian Nodal.

“Está complejo”, dijo, al referirse a su lazo con la hija de Pepe Aguilar, en entrevista para el canal de YouTube ‘ETICS Live’.

“Porque la vida es compleja y cada quien va tomando sus caminos. El cariño siempre está por los que quieres, pero cada quien va tomando sus caminos”, ahondó.

Pese a esa dificultad, la cantautora 30 años aseguró que su cariño por la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ sigue intacto.

“Yo siento mucho amor por mi familia, por Ángela, por Leonardo, por mi tío Pepe. Yo, puro amor de corazón”, comentó al respecto.

“Cada quien agarra por dónde quiere ir, por dónde quiere tomar sus cosas y se tiene que respetar. Cada quien es una vida y es un ser como independiente”, recalcó.

“Entonces, no diría que estamos en absoluto enemistadas ni nada, sólo es complejo, como todas las relaciones humanas”, añadió.

PUBLICIDAD

Majo puntualizó que la última vez que había visto a su también colega sucedió en Premios Juventud del “año pasado”: “Fue muy lindo”.

¿Majo Aguilar unida a Belinda?

A meses de dichas declaraciones, Majo Aguilar sorprendió al aparecer junto a Belinda, ex del ahora esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal.

La creadora de éxitos como ‘Hoja en blanco’ asistió el 30 de octubre a la fiesta que la actriz organizó por Halloween en la Ciudad de México.