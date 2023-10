Esposo de Maite Perroni celebra aniversario con inédito video: dice cuándo se enamoró de la RBD

“Demostrarte cada segundo lo mucho que te amo, quiero cuidarte, quiero amarte incondicionalmente. Quiero pedirte dos cosas, la primera que me tomes de la mano y pase lo que pase no me sueltes jamás y me abraces fuerte; la segunda es que te pido me dejes un rastro para la siguiente vida para que puede encontrarte 20 años antes”, detalló.