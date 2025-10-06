Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Video Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar

Eli Castro, madrina de Christian Nodal, reveló lo que conoce de la separación del cantante con Cazzu.

En entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda!, la presentadora afirmó que el sonorense se habría sentido mal por la ruptura.

“Me tocó una parte [del proceso cuando terminaron] que me descompuso mucho, fue ver tan triste a Christian”, aseguró.

PUBLICIDAD

El mes pasado, en entrevista con la periodista Adela Micha, el cantautor destapó que su historia de amor con la argentina concluyó “definitivamente” el 8 de mayo de 2024.

Además, él contó que comenzó a salir con Ángela Aguilar el “14 de mayo” del mismo año y que sólo 15 días más tarde, se casaron en una “boda espiritual” en Roma, Italia.

Madrina de Nodal aclara si él es un padre ausente

Al ser cuestionada sobre si no está de acuerdo con la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y si prefiere a Cazzu, Eli Castro respondió:

“Me parece que las decisiones del corazón son decisiones del corazón […] Un hombre que se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones”.

Sin embargo, quiso defender al intérprete de ‘Botella tras botella’ de los señalamientos de que no está ejerciendo activamente su rol paterno con Inti.

“¡Ojo!, él no está siendo un padre ausente”, sentenció, “o sea, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos”.

Ella aseveró que su ahijado “no tiene tapujos” y “dice lo que siente, les guste o no les guste”, pues “es transparente”.

Madrina de Nodal demuestra apoyo a Cazzu

Hablando de las críticas que le hacen a Cazzu, Eli Castro envió un inesperado mensaje a todos aquellos que la señalan.

“Que quiero decirles a todas las mujeres de este mundo: admírenla. Y luego la empezaron a comparar, y la comparan con lo más banal, que es la belleza física”, mencionó.