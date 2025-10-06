Christian Nodal

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

La presentadora Eli Castro asegura que le “tocó” conocer “una parte” de la ruptura entre los cantantes. Además, los defendió a ambos en medio de la polémica que atraviesan.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar 

Eli Castro, madrina de Christian Nodal, reveló lo que conoce de la separación del cantante con Cazzu.
En entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda!, la presentadora afirmó que el sonorense se habría sentido mal por la ruptura.

“Me tocó una parte [del proceso cuando terminaron] que me descompuso mucho, fue ver tan triste a Christian”, aseguró.

PUBLICIDAD

El mes pasado, en entrevista con la periodista Adela Micha, el cantautor destapó que su historia de amor con la argentina concluyó “definitivamente” el 8 de mayo de 2024.

Además, él contó que comenzó a salir con Ángela Aguilar el “14 de mayo” del mismo año y que sólo 15 días más tarde, se casaron en una “boda espiritual” en Roma, Italia.

Más sobre Christian Nodal

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”
1:02

Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos
Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás
2 mins

Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Univision Famosos
Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón
2 mins

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Univision Famosos
Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos

Madrina de Nodal aclara si él es un padre ausente

Al ser cuestionada sobre si no está de acuerdo con la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y si prefiere a Cazzu, Eli Castro respondió:

“Me parece que las decisiones del corazón son decisiones del corazón […] Un hombre que se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones”.

Sin embargo, quiso defender al intérprete de ‘Botella tras botella’ de los señalamientos de que no está ejerciendo activamente su rol paterno con Inti.

“¡Ojo!, él no está siendo un padre ausente”, sentenció, “o sea, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos”.

Ella aseveró que su ahijado “no tiene tapujos” y “dice lo que siente, les guste o no les guste”, pues “es transparente”.

Madrina de Nodal demuestra apoyo a Cazzu

Hablando de las críticas que le hacen a Cazzu, Eli Castro envió un inesperado mensaje a todos aquellos que la señalan.

“Que quiero decirles a todas las mujeres de este mundo: admírenla. Y luego la empezaron a comparar, y la comparan con lo más banal, que es la belleza física”, mencionó.

La conductora confesó que “en este momento no estoy cercana” al artista y que no se han visto en “mucho tiempo”: “Claro que me gustaría hablar con él, pero los tiempos de Dios son perfectos”.

Relacionados:
Christian NodalCazzuÁngela AguilarFamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD