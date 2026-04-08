Luis Fernando Peña Luis Fernando Peña defiende a su esposa tras críticas por aparecer con escote: “Doble moral” El actor de Teresa no se quedó callado después de que internautas insultaran y señalaran a su pareja, Aly Noris. Él advirtió que va a comenzar a arremeter en contra de aquellos que los ofendan.



Video Luis Fernando Peña se defiende de quienes dicen que su casa "huele a orines de gatos"

Luis Fernando Peña defendió a su esposa, Aly Noris, después de que fuera objeto de fuertes críticas por haber publicado fotografías en las que quedó expuesto su escote.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el actor de ‘Teresa’ y ‘Amar te duele’ difundió un video en el que abordó la polémica que envuelve a su pareja.

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“Hubo muchos ataques hacia Aly que, ‘por qué se vestía de esa manera tan provocativa’, que, ‘por qué el escote’, que ‘no era necesario’”, dijo.

El intérprete explicó que la prenda que generó la controversia era “un traje de baño” pues estaban “en la playa”: “Creo que es parte de esta doble moral que seguimos manejando en este país”.

“A mí no me importa, al contrario, creo que, para mí, Aly se veía hermosa. Es, es hermosa, pero se veía mucho más hermosa”, afirmó.

“No entiendo por qué son así, ¿no? O sea, hombres diciéndole: ‘Te ves bien sabrosa, mamacita’, ‘Con razón el Ulises está ahí’, ‘Ahí sí me termino de criar’”, relató.

En un momento, Noris intervino asegurando que a raíz de las imágenes está siendo señalada: “Soy la pu… de todo México por traer un bikini, que en ningún momento me quité, además, el short”.

Peña afirmó que considera “muy triste” que en pleno 2026 siga existiendo gente que juzgue por un motivo como este.

Luis Fernando Peña lanza advertencia tras criticas a su esposa

En esta misma oportunidad, Luis Fernando Peña dejó claro que no piensa permitir que la gente continué insultando a sus seres queridos, incluyendo a sus retoños.

“Que todos esos ‘haters’ que nos atacaron el día de hoy, sobre todo a Aly, y que han atacado a mis hijos, lo piensen dos veces porque voy a empezar ya a defender a mi familia”, advirtió.

“Voy a empezar a contestarles y así como hablan de mis hijos, voy a hablar de los suyos, y no creo que les vaya a gustar”, aseveró.