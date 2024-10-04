Luis Fernando Peña es el orgulloso padre de tres hijos: conoce a su hermosa familia

Video Luis Fernando Peña casi deja la actuación después de una terrible pérdida durante 'Amar te duele'

Aunque muchos lo recuerdan por su papel de Ulisis en 'Amarte duele' (2002), un joven de clase baja que se enamora de Renata (Martha Higareda), una chica que proviene de una familia con mucho dinero), en realidad Luis Fernando Peña es un actor muy talentoso y versátil.

El artista ha participado en diversos proyectos de cine, televisión y teatro, como 'Perfume de violetas' de 2001, 'De la calle y personajes' y la serie 'El César' (2007), en donde dio vida a Macho Camacho. En cuanto a telenovelas, formó parte del elenco de 'Clase 406', 'Teresa' y 'Fuego en la sangre'.

Imagen Youtube



Además de su carrera en el mundo del entretenimiento, los fans de Luis Fernando Peña están interesados en su vida personal, especialmente en su esposa y sus hijos.

PUBLICIDAD

¿Quién es la esposa de Luis Fernando Peña?

Luis Fernando Peña está casado con Aly Noris, una diseñadora gráfica y dramaturga. Su historia de amor comenzó hace ocho años, cuando Aly, quien era fan del actor desde su papel en ‘Amarte duele’, se acercó a él en un restaurante para pedirle una foto.

Durante la pandemia, Luis Fernando y Aly se reencontraron en redes sociales. Luis Fernando vio el perfil de ella, quien se hacía llamar 'La maestra Noris', y decidió seguirla. Empezaron a conversar y se hicieron buenos amigos. Aly tenía un negocio de alimentos (específicamente de cochinita pibil) y, en una ocasión, le llevó comida a Luis Fernando, lo que fortaleció aún más su amistad.

Luis Fernando Peña y Aly Noris Imagen Mezcalent

Con el tiempo, su relación se convirtió en algo más profundo. El romance entre Luis Fernando y Aly se consolidó rápidamente y se casaron por el civil en marzo de 2022.

¿Cuántos hijos tiene Luis Fernando Peña?

Luis Fernando Peña y su esposa tuvieron una hija llamada Aitiana en 2021.

Además, Peña tiene otra de una relación anterior de nombre Regina, quien es fruto de una relación del actor del pasado y su esposa Aly tuvo un hijo antes de él al que nombró Liam.

Luis Fernando Peña y Aly Noris tienen una hija en común llamada Aitana, quien nació en octubre de 2021. Además, el actor de 'Teresa' tiene otra hija de una relación previa, de nombre Regina; mientras que Aly tuvo un hijo tiempo atrás, al que nombró Liam.

¿Quién es la exesposa de Luis Fernando Peña?

En cuanto a su historial amoroso, Luis Fernando Peña tiene una exesposa, aunque no se ha revelado públicamente su identidad. Sin embargo, se sabe que de esa relación nació su hija Regina.

PUBLICIDAD

¿Dónde vive Luis Fernando Peña?

La familia que formó Luis Fernando Peña vive en una casa en la Ciudad de México, donde han creado un hogar lleno de recuerdos y amor.

Luis Fernando Peña Imagen Mezcalent



Recientemente, Luis Fernando Peña vivió una experiencia desafiante debido a las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México. Las inundaciones afectaron su colonia (en la delegación Iztapalapa) y el actor de 'Perfume de violetas' compartió en sus redes sociales cómo tuvo que interrumpir su jornada laboral para ayudar a sus vecinos a destapar coladeras y evitar que el agua se metiera en las casas.

A pesar de los problemas, como las recientes inundaciones, Luis Fernando Peña sigue demostrando su resiliencia y su disposición para ayudar a los demás, consolidándose como un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera de la pantalla.