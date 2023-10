Esposa de Luis Fernando Peña denuncia que su hijo mayor sufrió abuso sexual

“Eso no era lo importante para mí, sino que mi hijo me dijo ya no quería ver a su papá, porque los hijos de su actual pareja lo tocaron de manera indebida; empezó este rollo de juicios, y el señor cree que la acusación es por pensión; no es así, es algo de índole sexual, y lo primero es la protección del menor, de su propio hijo”, explicó.