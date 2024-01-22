Actor de ‘Mi secreto’ es hospitalizado: esto se sabe de su salud
Luis Fernando Peña compartió una fotografía desde el hospital. “Que dicen allá arriba que le baje”, escribió el también actor de ‘Amar te duele’.
Luis Fernando Peña tuvo que ser hospitalizado por problemas de salud. El actor de ‘Mi secreto’ y ‘Amar te duele’ compartió el pasado fin de semana una fotografía que alarmó a sus seguidores.
A través de sus historias de Instagram, el intérprete de 41 años compartió detalles de su salud y la razón por la que tuvo que recibir un tratamiento intravenoso.
“Que dicen allá arriba que le baje al estrés y a la aprehensión. Que todo fluya y que nada influya”, reveló el pasado 21 de enero.
¿Qué le pasó a Luis Fernando Peña?
Sin entrar en más detalles sobre su hospitalización y sin afán de alarmar a sus seguidores, Luis Fernando Peña confesó en su misma publicación que había sido dado de alta luego de pasar varias horas en el nosocomio.
“No se espanten, todo está bien. Ya me dieron de alta”, aseveró a pie de su fotografía en la que únicamente se puede ver una de sus manos recibiendo tratamiento intravenoso.
Hasta el momento, Luis Fernando Peña no ha revelado fecha exacta de su hospitalización ni ha dado una actualización sobre su salud.
Los últimos meses han sido los más difíciles para el actor de ‘Amarte duele’
A finales de 2023, Luis Fernando Peña denunció en varias ocasiones ‘“agresiones” en contra de la producción ‘Hablar o morir’. Incluso, hizo un llamado a las autoridades en sus redes sociales.
“Atentaron por segunda ocasión en contra del vehículo de nuestra productora, mismo acto que se cometió semanas atrás con el auto de la dramaturga y del director. Pedimos a las autoridades pongan más atención en este tipo de casos”, declaró el intérprete.