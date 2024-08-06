Lucero recuerda la "pesadilla" que protagonizó junto a su guardaespaldas: lo defiende otra vez

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

En 2003, Lucero vivió uno de los escándalos más fuertes de su carrera artística debido al comportamiento violento de quien entonces era su guardaespaldas.

El 16 de agosto de aquel año durante la develación de una placa de la obra ‘Regina’, estelarizada por la actriz, los reporteros de la prensa mexicana insistían en entrevistarla.

Debido a que la también cantante estaba tras bambalinas, los periodistas intentaron alcanzarla armando un alboroto, y el escolta finalmente sacó su pistola amenazándolos directamente.

Al día siguiente, la llamada ‘Novia de América’ ofreció una conferencia en la que defendió a su guarura argumentando que “estaba haciendo su trabajo”, lo que generó la molestia de los afectados.

Lucero revela que la controversia por su guardaespaldas le “fue difícil”

A prácticamente 21 años desde lo sucedido, Lucero acaba de recordarlo durante una conversación con Yordi Rosado para su programa de YouTube, este 4 de agosto.

“Yo me acuerdo que eso, de verdad, fue una pesadilla”, confesó la protagonista de telenovelas como ‘Soy tu dueña’, que puedes ver aquí en ViX, en primera instancia.

“En esa época no estaban las redes sociales, no existían como ahora, creo que fue bueno porque menos gente se enteró, o no sé si fue tan bueno porque probablemente se hubiera podido aclarar más fácilmente la situación”, agregó.

En esta oportunidad, ella aclaró que si había contratado a un especialista en seguridad para que la protegiera fue porque “un compadre mío muy querido” se lo recomendó.

“Me pareció una buena sugerencia. En aquella época había ciertos eventos de inseguridad, como lo hay en las grandes ciudades”, puntualizó.

Ante el incidente que se suscitó, la intérprete de ‘Electricidad’ detalló por qué actualmente piensa que su escolta reaccionó así, volviendo a respaldarlo.

“Yo creo que perdió un poco la tranquilidad o la calma que él solía tener porque se dedicaba a cuidar a una familia, y vino conmigo al teatro y no sabía mucho el movimiento artístico ni de los periodistas”, aseguró.

“Entonces, él empezó a sentir como que tal vez estaba muy amenazado lo que tenía que cuidar, que era mi seguridad o mi espacio en el escenario, y de ahí empezó la trifulca”, indicó.

Lucero especificó que su guarura igualmente “sintió que su arma alguien la movía”, por lo que “atinó” a agarrarla; sin embargo, sentenció, “en ningún momento realmente pensó usarla”.

“Pero la imagen que usaron de él fue porque estiró el brazo con el arma en la mano y dijo ‘háganse para atrás’, entonces todo el mundo se puso superloco”, enunció.

¿Lucero entró en depresión por lo ocurrido?

Además de contar que ofreció disculpas públicas por el incidente, luego de dos semanas de ser la estrella de una fuerte polémica ofreció disculpas públicas, Lucero desveló si eso la perjudicó emocionalmente.