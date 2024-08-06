Lucero

Lucero recuerda la "pesadilla" que protagonizó junto a su guardaespaldas: lo defiende otra vez

La actriz aseguró que, en 2003, quien trabajaba como su guarura “en ningún momento” pensó en usar su arma contra los miembros de la prensa mexicana. Ella explicó por qué piensa que el escolta reaccionó negativamente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

En 2003, Lucero vivió uno de los escándalos más fuertes de su carrera artística debido al comportamiento violento de quien entonces era su guardaespaldas.

El 16 de agosto de aquel año durante la develación de una placa de la obra ‘Regina’, estelarizada por la actriz, los reporteros de la prensa mexicana insistían en entrevistarla.

PUBLICIDAD

Debido a que la también cantante estaba tras bambalinas, los periodistas intentaron alcanzarla armando un alboroto, y el escolta finalmente sacó su pistola amenazándolos directamente.

Imagen GIPHY

Al día siguiente, la llamada ‘Novia de América’ ofreció una conferencia en la que defendió a su guarura argumentando que “estaba haciendo su trabajo”, lo que generó la molestia de los afectados.

Lucero revela que la controversia por su guardaespaldas le “fue difícil”

Más sobre Lucero

¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"
0:58

¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"

Univision Famosos
Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito
2 mins

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito

Univision Famosos
Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”
2 mins

Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'
0:59

Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Univision Famosos
“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería
1:08

“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería

Univision Famosos
Lucero reconoce que "aguantó" a Mijares durante su relación (y Yuri se lo confirmó)
0:57

Lucero reconoce que "aguantó" a Mijares durante su relación (y Yuri se lo confirmó)

Univision Famosos
¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión
2 mins

¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión

Univision Famosos
Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?
2 mins

Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?

Univision Famosos
Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”
1:12

Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Univision Famosos

A prácticamente 21 años desde lo sucedido, Lucero acaba de recordarlo durante una conversación con Yordi Rosado para su programa de YouTube, este 4 de agosto.

“Yo me acuerdo que eso, de verdad, fue una pesadilla”, confesó la protagonista de telenovelas como ‘Soy tu dueña’, que puedes ver aquí en ViX, en primera instancia.

“En esa época no estaban las redes sociales, no existían como ahora, creo que fue bueno porque menos gente se enteró, o no sé si fue tan bueno porque probablemente se hubiera podido aclarar más fácilmente la situación”, agregó.

En esta oportunidad, ella aclaró que si había contratado a un especialista en seguridad para que la protegiera fue porque “un compadre mío muy querido” se lo recomendó.

“Me pareció una buena sugerencia. En aquella época había ciertos eventos de inseguridad, como lo hay en las grandes ciudades”, puntualizó.

Ante el incidente que se suscitó, la intérprete de ‘Electricidad’ detalló por qué actualmente piensa que su escolta reaccionó así, volviendo a respaldarlo.

“Yo creo que perdió un poco la tranquilidad o la calma que él solía tener porque se dedicaba a cuidar a una familia, y vino conmigo al teatro y no sabía mucho el movimiento artístico ni de los periodistas”, aseguró.

PUBLICIDAD

“Entonces, él empezó a sentir como que tal vez estaba muy amenazado lo que tenía que cuidar, que era mi seguridad o mi espacio en el escenario, y de ahí empezó la trifulca”, indicó.

Lucero especificó que su guarura igualmente “sintió que su arma alguien la movía”, por lo que “atinó” a agarrarla; sin embargo, sentenció, “en ningún momento realmente pensó usarla”.

“Pero la imagen que usaron de él fue porque estiró el brazo con el arma en la mano y dijo ‘háganse para atrás’, entonces todo el mundo se puso superloco”, enunció.

¿Lucero entró en depresión por lo ocurrido?

Además de contar que ofreció disculpas públicas por el incidente, luego de dos semanas de ser la estrella de una fuerte polémica ofreció disculpas públicas, Lucero desveló si eso la perjudicó emocionalmente.

“No me llegué a deprimir o a entristecer gravemente. La verdad es que entendí que era un proceso de algo que estaba pasando y que ya no podíamos revertir”, concluyó.

Relacionados:
Lucero Polémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD