Lucero Mijares hizo una carta a su papá en la que explica cómo se va a "separar" de sus padres

"Fuimos a la casa de mi papá con una cartita que decía: 'Quiero hacer teatro, es lo que más me gusta en la vida' y por ahí decía que 'El teatro no separa porque es el mismo arte, pero que podría ser algo diferente a ellos'. Mi mamá lo hizo hace mucho tiempo, pero mi papá nunca, entonces también decía ahí que me podía separar un poco de Lucero y Mijares", explicó en la entrevista.