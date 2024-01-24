José Ron reconoce su “química” con Lucero tras especulaciones de una relación entre ellos

Video 'El gallo de oro': ¿quién es Dionisio Pinzón, el personaje interpretado por José Ron que está conquistando a la audiencia?

José Ron y Lucero ya han desmentido que, a raíz de que trabajaron juntos en la serie El Gallo de Oro, se diera entre ellos una relación amorosa.

Sin embargo, el actor, de 42 años, recientemente reconoció que con la cantante, de 54, sí hay una afinidad y que es perceptible al verlos juntos.

José Ron destaca su “química”

con Lucero

José Ron, quien regresó a la soltería después finalizar su romance con Luciana Sismondi, resaltó la conexión que existe con Lucero.

“Lo lindo, es que esta química (que tenemos) sí traspase la pantalla”, indicó en declaraciones mostradas en el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’ este 22 de enero.

Para el histrión, es importante que sus seguidores se hayan creído el idilio que, en la trama de El Gallo de Oro, sostiene con la llamada ‘Novia de América’.

“Que el público se haya encariñado tanto con Lucero, con (su papel de) ‘La Caponera’, con ‘Dionisio’, y son personajes también muy entrañables”, externó.

Previamente, en noviembre de 2023, el artista dejó claro, en entrevista para ‘De primera mano’, que la intérprete de ‘Electricidad’ es solamente “una muy buena amiga”, a quien “adora”.

Por su parte, Lucero secundó la versión ante Despierta América, destacando de José Ron “su maravillosa calidad como ser humano”.

¿José Ron quiere encontrar nueva pareja?

Puntualizando que, a meses de que comenzaran las especulaciones en torno a su vínculo con Lucero, continúa solo, José Ron compartió cómo se encuentra.

“Estoy muy tranquilo, enfocado en mis cosas, no paro, siempre estoy buscando cumplir más sueños, me gusta mucho accionar”, enunció.

Ante el cuestionamiento de si es “incasable”, él respondió: “No sé, pero soy muy paciente. Creo mucho que el tiempo de Dios es perfecto”.

“En este momento me gusta disfrutar tal y como estoy así, y si más adelante llega una compañera, pues bienvenida sea”, agregó.

José Ron acepta que es “más exigente”

Consciente de los fracasos en sus noviazgos, José Ron aceptó que tras estos años se ha vuelto, y sigue, un hombre quisquilloso.

"Sé que con el paso del tiempo me vuelvo más exigente, muy especial", mencionó el protagonista de melodramas como La Desalmada.