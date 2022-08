Lucero cree que esta canción de Mijares "es malísima": no le gusta para nada

En 2011, tras más de una década juntos, Lucero y Mijares se separaron, pero su estrecha relación perduró como una amistad. Ambos han demostrado que se llevan muy bien e incluso ahora se ven más que cuando estaban casados.

Actualmente, sus noches juntos son más debido a que en junio de 2022 iniciaron su gira musical ‘Hasta que se nos hizo’.

En este tour, los cantantes comparten el escenario y deleitan a sus fans con sus mayores éxitos. Sin embargo, existe una canción de Mijares que a la también actriz no le gusta.

Lucero explicó por qué no le gusta 'Si me tenías', canción de Mijares



En uno de sus primeros conciertos de su gira ‘Hasta que se nos hizo’, mientras que la actriz de ‘Mi destino eres tú’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se ausentó del escenario para cambiarse, Mijares aprovechó para cantar uno de sus éxitos del 2013.

¿Su elección? Su canción ‘Si me tenías’, que trata sobre el reproche de una persona a su expareja por cambiarlo por otro/otra.



El cantante de 64 años apenas llevaba las primeras estrofas de la canción cuando Lucero regresó, tocó su hombro, susurró algo en su oído e inmediatamente su exesposo comenzó a cantar ‘Para amarnos más’.

A los pocos segundos, el abrupto cambio de canción tuvo una explicación por parte de Lucero.

“¿Qué no habíamos quedado que esa canción no?... o sea, malísima esta canción”.



A gran parte del público no le gustó que tildará a ‘Si me tenías’ como malísima. Ante ello, la ‘novia de América’ explicó un poco más su sentir hacia esta canción.

“¿No es malísima? Es de ardidos, es de ardidos, poquito es de ardidos, Manuel... Bueno, es bonita, depende del contexto”.



Posteriormente, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México a inicios de agosto de 2022, Lucero reiteró que efectivamente ‘Si me tenías’ es una de las canciones de Mijares que no le gusta, pero la aprovecha para entretener al público.

“Hacemos bromas cuando él de repente canta esas canciones que a mí no me gustan como la de ‘Si me tenías'. La gente se pone feliz. Unos dicen que sí le gusta; otros que no le gusta. Otros dicen que sí la cante, otros dicen que no.

Así que acabamos, a veces, cantándola juntos. Y a veces ya llegó y le digo ‘córtale, mi chavo”.



La cantante de ‘Hasta que amanezca’ contó que estas bromas son parte de la divertida dinámica que disfruta con su exesposo en el escenario y una forma en la que también suman entretenimiento a su show.

“Yo creo que la mayoría de la gente entiende muy bien que cuando hacemos bromas obviamente es eso, es broma. Es con las ganas de que la gente se entretenga, se divierta”.