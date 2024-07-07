Los Dos Carnales

Los Dos Carnales sufren fuerte accidente en México: esto se sabe sobre el estado de sus integrantes

La banda Los Dos Carnales se vio involucrada en un percance vial en una carretera en los límites de Coahuila, México. Estas son las imágenes de lo que ocurrió.

Después de un concierto en Ciudad Acuña, Coahuila, la banda Los Dos Carnales se vio involucrada en un fuerte accidente vial.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 5 de julio cuando el autobús de la agrupación se salió de la carretera.

Lo que se sabe sobre el accidente de Los Dos Carnales

El accidente sucedió cerca del kilómetro 70 en el tramo entre Cuatro Ciénegas y El Mezquite en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, en los límites de Coahuila, según reportó TVyNovelas.

La agrupación emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, informando sobre el estado de sus vocalistas, músicos y demás personal que viajaba en el vehículo.

También revelaron imágenes que muestran el siniestro del camión, el cual terminó entre la maleza y con los neumáticos dañados.

Así quedó el autobús de Los Dos Carnales tras el fuerte accidente que sufrieron en una carretera mexicana.
"Gracias a todos por preocuparse por nosotros. Afortunadamente estamos bien, todo quedó en daños materiales y algunos golpes", dijeron en la publicación de este sábado 6 de julio.

" Gracias a Dios no pasó a mayores, trataremos de hacer un 'en vivo' más tarde", anunciaron.

Los Dos Carnales emitieron un comunicado para dar a conocer que ellos están bien tras el accidente que sufrieron en su autobús.
A pesar de los hechos, Los Dos Carnales tenían programada una presentación para este domingo 7 de julio en la Feria de la Barbacoa en Actopan, Hidalgo.

El grupo no dio a conocer de manera inmediata si dicha presentación sufriría algún cambio tras lo acontecido.

