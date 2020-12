A corazón abierto, Lorenzo Méndez dio su entrevista más reveladora para Despierta América

Sin poder evitar las miradas de tristeza y algunas risas nerviosas, Lorenzo Méndez lo contó todo en entrevista con Despierta América este viernes 11 de diciembre. A solo unos días de celebrar su cumpleaños 34, el cantante abrió su corazón con Karla Martínez para confesarse acerca de las posibilidades de reconciliación con Chiquis Rivera, de sus ganas de tener un hijo y de cómo uno de sus más grandes miedos tras su separación de la hija de Jenni Rivera, que lo hizo llorar en el pasado, quedó mitigado.

El intérprete de 'Jingle Bell Rock' pasará una Navidad totalmente distinta a la de 2019, cuando apenas tenía 6 meses de casado con Chiquis y disfrutaba de la compañía de su esposa y la familia Rivera. “El año pasado la pasamos allá en Los Ángeles, con Doña Rosa", dijo Méndez, que, sin dudarlo, compartió su mejor recuerdo de aquella noche: "Su comida (de Doña Rosa)", pues dijo no saber cuáles fueron los regalos que se dieron él y Chiquis, "a veces uno se estresa tanto en qué vas a regalar y todo, pero mira, el recuerdo que llevo es la comida, son los detalles y con quién estuviste ese día".

Ante la gran sonrisa que esbozó el originario de Pittsburgh, California, mientras rememoraba los buenos tiempos que vivió junto a su ex, con quien está en proceso de divorcio, fue inevitable llegar a una de las grandes interrogantes que hay entre la prensa, sus seguidores y la misma familia Rivera: ¿habrá una reconciliación?

La duda se intensificó después de que se viralizó la foto en la que ambos posan abrazados en El Paso, Texas. Lorenzo Méndez no solo respondió a esta pregunta, también aclaró si sus conflictos de pareja son solo un truco publicitario, como también se ha especulado: “La persona que la subió, mi amigo Roger, no sabía que nadie sabía que ella estaba ahí, entonces él la subió así de, 'todo está bien', porque mucha gente pensó que fue a propósito que se subió, y no fue nada de eso”.

El ex de Chiquis también aclaró que no es su intención "engañar a la gente" y detalló qué fue lo que habló en esa reunión con la intérprete de 'Jolene'. "Fue accidental, teníamos una plática pendiente como pareja, y todo bien, fue una plática muy bonita, muy amena y muy sana para nuestros corazones".

Méndez afirmó que siguen manteniendo una relación y el amor está presente entre ellos, incluso, no negó que para él sería una buena noticia si Chiquis Rivera estuviera embarazada: "Sí, cumplo 34 años el 15 de diciembre, sí me gustaría a lo mejor tener un bebé más, a ver qué pasa, que Dios disponga", dijo tras aclarar que la cantante no estaba en espera de un hijo.

El tema de los hijos es un tema muy sensible para el cantante, fue esta una de las razones por las que lloró en la entrevista que concedió a El Gordo y La Flaca el pasado 27 de octubre. En aquella ocasión, Lorenzo tenía una gran preocupación, que Chiquis "cumpliera su promesa" y siguiera manteniéndose cerca de su hija, Victoria.

Con emoción, el ex vocalista de La Original Banda El Limón reveló que su miedo quedó atrás porque Chiquis y la pequeña Victoria, de 10 años, siguen viéndose: "Mi hija y ella tienen una hermosa relación. Chiquis siempre está en su vida. De hecho, yo no sabía que a veces, porque tenían el secreto muy guardadito, hasta Facetime de una hora. Entonces, la verdad ahora que se vieron otra vez hace poco, cuandó se grabo el video, es muy bonita (la relación)".

Lorenzo Méndez cerró pidiendo tener paz el próximo año y compartiendo que, si no es con Chiquis, no piensa volver a casarse, pues todavía guarda la esperanza de que se arreglen sus problemas: "Todo está lleno de amor, ojalá las cosas se arreglen, pero que sea la volutad de Dios. Que estemos felices y en paz en nuestros corazones, juntos o aparte, o como sea. Ser felices, la vida es muy corta para no serlo".