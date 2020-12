En exclusiva para El Gordo y La Flaca, Lorenzo Méndez aclara el motivo de su reunión con Chiquis Rivera (y si viene bebé en camino)

“Había en pláticas muchas cosas pendientes y fue algo muy bonito. Aquí lo importante es que estemos felices, juntos o si no estamos juntos, lo más importante es que estemos felices”, dijo.

Ante la pregunta directa de Tanya Charry de si es un hecho la reconciliación entre él y Chiquis, respondió: “Prefiero no meterme en detalles porque si pasa o no pasa la gente va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero, yo quiero ser transparente con la gente. Se lo dejamos en manos de Dios”.