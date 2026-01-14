Lorena Rojas

Hija de Lorena Rojas revela cómo imagina que sería su vida si su mamá estuviera a su lado

Lucianna Rojas compartió lo que piensa que pasaría si su mamá siguiera con vida y vivieran juntas. La actriz perdió la vida en 2015, cuando su retoño tenía poco más de un año.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Mayra Rojas se hizo cargo de la hija de su hermana Lorena cuando murió, pero su esposo no la aceptaba

Lucianna, hija de la fallecida actriz Lorena Rojas, compartió cómo imagina que sería su vida si su mamá siguiera a su lado.

La ahora adolescente quedó huérfana cuando tenía apenas 1 año y cuatro meses, luego de que la también cantante perdiera la vida el 16 de febrero de 2015.

Desde el fallecimiento de su madre, Lucianna ha sido cuidada por su tía, Mayra Rojas, quien la adoptó como su propio retoño.

Hija de Lorena Rojas revela cómo cree que habría sido su vida con su mamá a su lado

Este 14 de enero, Mayra Rojas relató que habla con Lucianna de cómo habría sido su vida si Lorena Rojas estuviera aún con ellas.

Al respecto, la jovencita, quien cumplió 12 años el pasado mes de octubre de 2025, compartió qué imagina que harían.

“Yendo a lugares, como a lugares entre mamá e hija, como si fuera la hija de Lorena y ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que serían mis hermanos. Pues muy feliz”, relató en el programa ‘Hoy día’.

Mayra, por su parte, contó que tiene su celular lleno de fotografías de su hermana, con la que se tenía un gran amor.

Hija de Lorena Rojas es “feliz”

El día del cumpleaños de Lucianna, Mayra Rojas publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que habló de ella.

“Comparto con el mundo entero la emoción de tenerla cerca. Tan llena de luz y de vida, esta chiquitina es muy feliz, pero a nosotros nos llena el alma”, anotó.

“Deseando siempre que cada instante sea para ti algo inolvidable. Ser tu mamá es un reto que me llena de enormes satisfacciones por el simple hecho de verte feliz”, agregó.

“Te amamos tanto, Luchis. Caminar contigo y verte crecer hace sin duda que la vida sea muy hermosa”, concluyó la artista.

Lucianna Rojas.
Imagen Mayra Rojas/Instagram

El 6 de octubre la hija de Lorena cumplió 11 años y, a pesar de su corta edad, ha mostrado interés por el mundo artístico, siguiendo los pasos de Lorena y Mayra, pues le gusta estar a cuadro y grabar videos en TikTok.

Al igual que a su hermano Fabián, a la niña le gusta el hockey sobre hielo. También le gustan los deportes extremos como las tirolesas.

Lorena y Mayra Rojas junto a Lucianna.
Imagen Lorena Rojas/X, Mayra Rojas/Instagram
