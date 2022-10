Matt Smith reveló que Dr. Who fue más difícil de interpretar que Daemon en 'House of the Dragon'

En más de una ocasión, los seguidores de ‘La casa del dragón’ (por su nombre en español) han aplaudido el talento del elenco, quienes han participado en diversas series y películas, tal es el caso de Matt Smith.

Previo a interpretar al querido, pero malvado Daemon Targaryen, el actor inglés (de ahora 39 años) se unió a las dos primeras temporadas de ‘The Crown’, una producción de Netflix en la que dio vida al esposo de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo. Algunos años antes, saltó a la fama por ‘Dr. Who’.

Desde 2010 y hasta 2013, Matt Smith encarnó al undécimo Dr. Who para la serie que se ha posicionado como un clásico de ciencia ficción que lanzó su primera temporada, con un protagonista diferente, en 1963.





Matt Smith reveló por qué la serie ‘Dr. Who’ fue más difícil que ‘House of the Dragon’

Si bien, el protagonista de ‘House of the Dragon’ ha recibido comentarios por parte de los fans en los que señalan que es “perfecto” como Daemon Targaryen, el actor confesó que éste no ha sido su trabajo más complicado.

En una charla con ‘Los Angeles Times’, publicada el 21 de octubre de 2022, Smith contó su experiencia al meterse en el papel del Dr. Who.

“La presión que vino con ‘Doctor Who’ es extraordinaria. En esto, lo estás compartiendo con otros 10 actores. Doctor Who es ‘Dr. Who’, Hamlet es ‘Hamlet’, ¿sabes? Tenía 26 años (cuando me eligieron) y no sé si alguna vez volveré a sentir una presión así. En Gran Bretaña, de todos modos, el enfoque en ese trabajo es enorme”, destacó Smith.



Asimismo, la estrella narró algunos detalles de qué le pareció la historia de ‘Doctor Quién’ (su nombre en español). Cabe recordar que la producción, sigue a un científico que puede viajar en el tiempo y el espacio.

“Creo que todos los que dejen ‘Dr. Who’ extrañarán para siempre ‘Dr. Who’, porque no hay nada mejor. Es el personaje más glorioso. Vivir con la idea de poder viajar en el tiempo es increíble. Es ilimitado. Es una parte difícil de dejar”, contó.

Matt Smith sobre cómo fue su salida de ‘Dr. Who’: ¿regresará en un especial?

El histrión participó en las temporadas 5, 6 y 7 de ‘Doctor Who’, las cuales lo llevaron a ganarse el cariño de los espectadores; no obstante, se despidió del personaje en 2013. En una charla con medios de comunicación durante la Motor City Comic Con Matt contó cómo se sintió su salida de la serie.

“Siempre es difícil dejar ese programa porque es una parte tan maravillosa. Sabía que realmente tenía que irme, pero una parte de ti dice: ‘Oh, podría quedarme un rato. La regeneración es difícil… ¿fue el mejor episodio que podría ser? No sé, tal vez no. (...) Pensé que Steven (Moffat) escribió algunas cosas realmente geniales. Y fue agradable, tenía a Jenna y Karen allí como las dos compañeras y esas cosas, así que sí, mira, estaba orgulloso del trabajo hasta ese punto. Pero creo que todo siempre puede ser mejor”, detalló.



Han pasado casi 60 años desde que la serie ‘Dr. Who’ llegó a la pantalla, por lo que muchos fans se preguntan si el artista podría regresar a la entrega en un capítulo especial por el aniversario. Durante una entrevista con ‘Cnet’ el 6 de noviembre de 2021, el artista dio su opinión.

Wow. Como, ¿quién sabe? Quiero decir, mira, me alegro de que Russell (T Davies) haya vuelto. Creo que supervisó 10 años de ‘Doctor Who’. Es un gran tipo, es un escritor brillante, creo que se las arregla para entrar en el espíritu cultural, que es lo que necesita hacer el programa. No me he enterado y nadie ha cogido el teléfono todavía”, aseveró.

