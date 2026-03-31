Influencer Hallan a influencer Carmiña Castro tras reportarse su secuestro: así fue localizada La repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar había sido privada de su libertad por sujetos armados el domingo 29 de marzo cuando se encontraba en compañía de su esposo y uno de sus hijos.



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La influencer Carmiña Miroslava Castro Salazar fue hallada la madrugada del 31 de marzo luego de reportarse su secuestro en Culiacán, Sinaloa, México.

Así fue localizada la influencer repostera

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La repostera fue localizada con vida en las inmediaciones de la colonia El Barrio, al oriente de la capital del estado. Según reportes de la periodista Azucena Uresti, la joven fue liberada aproximadamente a las 3 de la madrugada por sus presuntos secuestradores.

Las autoridades mexicanas no han revelado más información sobre la localización de Carmiña Miroslava Castro Salazar ni las circunstancias por las que fue privada de su libertad.

¿Qué le pasó a Carmiña Castro?

La ‘influencer’ Carmiña Miroslava Castro Salazar fue “secuestrada” por hombres armados en Culiacán, Sinaloa, México, domingo 29 de marzo.

Según información de N+ Foro y LatinUs, la joven, de 29 años, habría sido interceptada por sujetos armados en el que sería su lugar de trabajo, la pastelería ‘Rosa Dely’. Al momento de los hechos, Carmiña vestía una blusa de color negro, un pants del mismo color y tenis.

Según testigos, “tres hombres con armas largas, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris” habrían interceptado a la ‘influencer’.

¿Quién es Carmiña Miroslava Castro?

Carmiña Miroslava Castro es una ‘influencer’ de 29 años, reconocida por su contenido enfocado en la repostería.