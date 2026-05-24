Wendy Guevara Avión en que viajaba Wendy Guevara y más 'influencers' aterriza de emergencia tras avería Wendy Guevara, Pedro Sola, Kunno y varios 'influencers' y artistas más vivieron el susto de sus vidas cuando se dirigían a Corea del Sur desde la Ciudad de México. El avión en el que iban tuvo que regresar debido a una aparente y considerable falla que los habría puesto en riesgo.



Video Video desde el interior del avión de Yeison Jiménez antes del fatal accidente donde murió

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo comercial que transportaba a decenas de pasajeros, entre ellos varios reconocidos 'influencers', artistas y presentadores luego de que la aeronave tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México.

Según reportó N+ este 24 de mayo, la falla se habría presentado en el parabrisas de la cabina.

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‘Influencers’ y artistas viven susto de sus vidas

El incidente ocurrió en el vuelo AM 090 de Aeroméxico, operado por un Boeing 787-8 con destino a Seúl, Corea del Sur, que contemplaba una escala técnica en Monterrey.

Sin embargo, apenas dos horas después del despegue, el avión habría presentado una avería que encendió las alertas de seguridad, de acuerdo con el informe de N+.

Según relataron algunos pasajeros, la situación se desarrolló mientras la aeronave sobrevolaba el estado de Chihuahua, cuando el capitán informó sobre un problema técnico en el parabrisas y ordenó el retorno inmediato al aeropuerto de origen como medida preventiva.

Previo al regreso de emergencia, Wendy Guevara compartió una imagen desde el interior del avión. Horas después dio a conocer lo ocurrido. Imagen Wendy Guevara/Instagram

¿Quiénes iban en el avión?

Entre los pasajeros se encontraban figuras del espectáculo y el entorno digital como Wendy Guevara, Celia Lora, Lolita Cortés, Kunno y Daniela Alexis 'La Bebeshita', quienes vivieron de primera mano la incertidumbre del momento.

También iban los presentadores Pedro Sola y María Luisa Valdes Doria 'Magüicha', Tania Vázquez, Nacho Casano, Vanessa Labios 4K, Jesús Galeana, Arturo Díaz, Pamela Carbajal de Mendoza y DJ Eduardo 'El Chile', según una lista difundida por El Financiero.

El actor Nacho Casano, la periodista María Luisa Valdes Doria ‘Magüicha’ y Tania Vázquez eran parte de los famosos que iban en el avión rumbo a Corea del Sur que tuvo que regresar a la Ciudad de México. Imagen María Luisa Valdes Doria/Instagram y Tania Vázquez/Instagram



A través de sus redes sociales, varios de ellos compartieron detalles de lo ocurrido.

" Vamos a volver a salir en el vuelo, pero ahora a las 7:40 abordamos. Van a arreglar el parabrisas del avión, se dañó y no podemos volar así; es por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y a ver qué pasa", relató Wendy Guevara, dejando ver la tensión que marcó el inesperado regreso.

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Pese a la gravedad del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni consecuencias mayores, detalló N+.

El medio dijo que la aerolínea procedió a reprogramar el viaje una vez que la aeronave fuera sometida a las revisiones y reparaciones necesarias, priorizando la seguridad de todos los pasajeros.

De acuerdo con la prensa mexicana, las celebridades al parecer iban invitadas hacia tierras coreanas por una agencia de viajes que celebra su aniversario.