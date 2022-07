Livia Brito dio la cara tras las acusaciones de secuestro contra su novio: sus declaraciones

Este 7 de junio, Mariano Martínez, entrenador personal y pareja de Livia Brito desde hace 3 años, fue denunciado legalmente por un supuesto secuestro, tortura y amenazas. Esto es lo que sabemos hasta el momento del caso.

Mariano Martínez, novio de Livia Brito, fue denunciado legalmente

En la emisión de hoy del programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer el encuentro entre de Enrique, ‘Kike’, Hernández, quien se presentó como estilista, y el entrenenador personal.

De acuerdo con su testimonio, el pasado 10 de junio, la pareja de Livia Brito, lo contactó por redes sociales para conocer su trabajo y hasta le hizo creer que existía la posibilidad de que algún día trabajara con la actriz de telenovelas.

Tras ese primer acercamiento, Mariano Martínez lo citó en su departamento para hacerle “un servicio de estética”. Según detalló el afectado, tras esa reunión “todo súper bien”, sin embargo, al día siguiente:

“Él me escribe y me dice ‘es que estuve revisando las cámaras y se ve que se te traspapeló un bolsito con mis documentos”.



Bajo este argumento, el también asesor de nutrición se volvió a acercar al estilista, aunque en esa ocasión lo fue a buscar afuera de su hogar, en una camioneta.

Según la denuncia presentada en el vespertino, Mariano Martínez le pidió a Kike acompañarlo a su oficina para ver las grabaciones de la cámara de seguridad y él accedió.

Al llegar al lugar, la acusación y cambió y, ahora, le dijo que le había robado dinero y quería que se lo devolviera.

Debido a que el joven no tenía manera, el entrenador y un hombre más lo ataron de pies y de manos y lo privaron de su libertad durante varias horas. No fue sino hasta esa noche, cuando la pareja de Livia Brito supuestamente cambió de actitud y le dijo que salieran a cenar, que él pudo escapar.

Livia Brito reaccionó a las acusaciones en contra de su pareja

Apenas unas horas después de que el testimonio saliera en televisión nacional, la estrella de Mujer de Nadie se posicionó al respecto.

En sus historias de Instagram publicó una serie de videos en los que aseguró:

“No tengo ni idea de lo que está pasando. (...) Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi ‘stylist’, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat (...) No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso”.



En ese sentido, pidió que “me saquen de este problema y dejen de mencionarme”.

Por su parte, Mariano Martínez no ha dado ninguna declaración al respecto.