¿Livia Brito fue "amante" de Yordi Rosado? Esto fue lo que en realidad pasó

Livia Brito y Yordi Rosado afirmaron que tuvieron una "relación"

“Uno de los amores que yo siempre he querido y nunca me ha hecho caso en la vida, sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad amor”, señaló Livia Brito, quien al cabo de unos minutos no tuvo reparo en relatar que sí tuvieron una relación.