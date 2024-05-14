Livia Brito

Livia Brito revela por qué abrió su Only Fans y lo que comparte: “Me va muy bien”

La actriz compartió los verdaderos motivos por los que decidió integrarse a la famosa plataforma digital de contenido para adultos y lo que publica. Esto es lo que cobra por su contenido.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Livia Brito debuta en una app para adultos: cobra más de 30 dólares por su contenido

Livia Brito reveló por qué razón finalmente se decidió a abrir su perfil en OnlyFans, famosa página de contenido para adultos.

La actriz de 37 años estuvo como invitada en la última emisión de De Noche Pero Sin Sueño, presentado por Adrián Uribe.

PUBLICIDAD

Ahí, reveló que, desde su juventud y hasta la fecha, es “muy penosa”. Sin embargo, confesó que existió un motivo por el que se incorporó a la plataforma azul.

Livia Brito confiesa por qué mostrará contenido atrevido

En su conversación con el también comediante, Livia Brito desveló que la inquietud de integrarse a la red social no era reciente.

Más sobre Livia Brito

Acusan a Livia Brito del delito de falsedad de declaración: la citan en el reclusorio
2 mins

Acusan a Livia Brito del delito de falsedad de declaración: la citan en el reclusorio

Univision Famosos
Livia Brito debuta en una app para adultos: cobra más de 30 dólares por su contenido
0:56

Livia Brito debuta en una app para adultos: cobra más de 30 dólares por su contenido

Univision Famosos
¿Livia Brito fue "amante" de Yordi Rosado? Esto fue lo que en realidad pasó
2 mins

¿Livia Brito fue "amante" de Yordi Rosado? Esto fue lo que en realidad pasó

Univision Famosos
Livia Brito dice adiós a su protagónico en ‘Minas de Pasión’ con emotivo mensaje
2 mins

Livia Brito dice adiós a su protagónico en ‘Minas de Pasión’ con emotivo mensaje

Univision Famosos
Livia Brito causa revuelo con su nuevo look: presumió cómo se vería si fuera una colegiala (con IA)
1:52

Livia Brito causa revuelo con su nuevo look: presumió cómo se vería si fuera una colegiala (con IA)

Univision Famosos
Livia Brito le dice adiós al pelo largo: se somete a drástico cambio de look
2 mins

Livia Brito le dice adiós al pelo largo: se somete a drástico cambio de look

Univision Famosos
Livia Brito es hija de un famoso actor de telenovelas: trabajaron juntos en ‘La Piloto’
2 mins

Livia Brito es hija de un famoso actor de telenovelas: trabajaron juntos en ‘La Piloto’

Univision Famosos
Livia Brito termina relación y compromiso con su novio: no lograron tener un bebé
2 mins

Livia Brito termina relación y compromiso con su novio: no lograron tener un bebé

Univision Famosos
Livia Brito revela que sigue luchando para quedar embarazada de gemelos: así se prepara
3 mins

Livia Brito revela que sigue luchando para quedar embarazada de gemelos: así se prepara

Univision Famosos
¿Nodal será villano de telenovela?, reportan que debutaría junto a Livia Brito
2 mins

¿Nodal será villano de telenovela?, reportan que debutaría junto a Livia Brito

Univision Famosos

“Ya tenía hace muchísimo tiempo idea de abrir el Only, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada para la industria que es para adultos”, le explicó a Adrián.

Fue tras realizar sus propias averiguaciones que la protagonista de melodramas como La Desalmada, que puedes ver aquí en ViX, cambió de opinión.

“Me puse a investigar y hay profesores de inglés, de matemáticas, de música, porque es nada más para fans”, aseveró.

La cubana afirmó que ella lo que sube son “fotos en bikini”, las cuales “sí son muy producidas” pues le echa “muchísimas ganas”: “Pero no voy a enseñar de más”.

Además de poder difundir, a cambio de un pago de suscripción, sus imágenes en “traje de baño”, Brito encuentra en dicho medio otra gran ventaja.

“Tengo la posibilidad de hablar directamente con los seguidores y sí me tomo el tiempo de estar ahí en el ‘chat’, hago en vivos por ahí, o sea, como que es (que) si quieren platicar conmigo siempre les voy a contestar”, dijo.

Livia reconoció que le “va muy bien”, aparentemente refiriéndose a los ingresos económicos que obtiene gracias a los admiradores.

Hasta el momento, ella tiene 130 publicaciones en su cuenta, a la que los usuarios se pueden inscribir por 24.99 dólares al mes.

PUBLICIDAD

Livia Brito reconoció que “hace mucho dinero” con su página

El pasado mes de abril, Livia Brito admitió que el incentivo financiero igualmente fue importante para que abriera su página de contenido para adultos.

“Porque se hace mucho dinero”, le respondió sin miramientos a las conductoras de Netas Divinas mientras hablaban del tema.

Luego de que una de las comunicadoras puntualizara que hay la probabilidad de que hacer esto “cierre puertas” en el medio artístico, la modelo sentenció: “De verdad es una forma de generar otros ingresos y no estás haciendo nada malo”.

Relacionados:
Livia BritoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD