Livia Brito revela por qué abrió su Only Fans y lo que comparte: “Me va muy bien”

Video Livia Brito debuta en una app para adultos: cobra más de 30 dólares por su contenido

Livia Brito reveló por qué razón finalmente se decidió a abrir su perfil en OnlyFans, famosa página de contenido para adultos.

La actriz de 37 años estuvo como invitada en la última emisión de De Noche Pero Sin Sueño, presentado por Adrián Uribe.

Ahí, reveló que, desde su juventud y hasta la fecha, es “muy penosa”. Sin embargo, confesó que existió un motivo por el que se incorporó a la plataforma azul.

Livia Brito confiesa por qué mostrará contenido atrevido

En su conversación con el también comediante, Livia Brito desveló que la inquietud de integrarse a la red social no era reciente.

“Ya tenía hace muchísimo tiempo idea de abrir el Only, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada para la industria que es para adultos”, le explicó a Adrián.

Fue tras realizar sus propias averiguaciones que la protagonista de melodramas como La Desalmada, que puedes ver aquí en ViX, cambió de opinión.

“Me puse a investigar y hay profesores de inglés, de matemáticas, de música, porque es nada más para fans”, aseveró.

La cubana afirmó que ella lo que sube son “fotos en bikini”, las cuales “sí son muy producidas” pues le echa “muchísimas ganas”: “Pero no voy a enseñar de más”.

Además de poder difundir, a cambio de un pago de suscripción, sus imágenes en “traje de baño”, Brito encuentra en dicho medio otra gran ventaja.

“Tengo la posibilidad de hablar directamente con los seguidores y sí me tomo el tiempo de estar ahí en el ‘chat’, hago en vivos por ahí, o sea, como que es (que) si quieren platicar conmigo siempre les voy a contestar”, dijo.

Livia reconoció que le “va muy bien”, aparentemente refiriéndose a los ingresos económicos que obtiene gracias a los admiradores.

Hasta el momento, ella tiene 130 publicaciones en su cuenta, a la que los usuarios se pueden inscribir por 24.99 dólares al mes.

Livia Brito reconoció que “hace mucho dinero” con su página

El pasado mes de abril, Livia Brito admitió que el incentivo financiero igualmente fue importante para que abriera su página de contenido para adultos.

“Porque se hace mucho dinero”, le respondió sin miramientos a las conductoras de Netas Divinas mientras hablaban del tema.