Livia Brito revela que está “muy feliz” con su novio Mariano Martínez desde hace tres años

Livia Brito confesó que está enamorada y “muy feliz” con su novio Mariano Martínez, un apuesto entrenador con quien lleva tres años de romance.

Tras mantener su vida sentimental bajo siete llaves, la protagonista de La Desalmada confesó en el canal de YouTube Pinky Promise que no puede ser más feliz con su novio.

"Llevo 3 años en pareja con Mariano. Este Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada", dijo.

Cuando se conocieron, la actriz dijo estar un poco desconcertada porque Mariano no sabía quién era ella, porque él “no es de México”. Según reportes, Mariano es venezolano.

“Él no sabía quien era yo. Él no tenía ni idea quien era yo …. Pasaron los meses y él ni enterado”, comentó la actriz cubana. “Me gustaba que no sabía quien era yo. O sea literal, yo decía 'bien, bien, no sabe quien soy yo, vamos a empezar de cero’”.

En su página de Instagram, Mariano presume su gran musculatura en fotos con el torso desnudo.

“Primero haces tus hábitos y luego tus hábitos te hacen a ti”, dice en su último mensaje.

La actriz de melodramas como ‘La piloto’ y ‘Muchacha italiana viene a casarse’ recordó que conoció a Mariano cuando una amiga se lo recomendó como entrenador personal.

“Me llamó mucho la atención su personalidad, honestamente, porque era muy tranquilo, o sea como que nunca, nunca como que hizo más de lo que tenía que hacer. O sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, o sea jamás, jamás, jamás y uno como mujer lo siente”, subrayó.

Poco a poco ella lo fue observando y comenzó a interesarse, pero él todavía no se daba cuenta.

“Era como que llegaba a hacer la clase y bueno chao, adiós. Y yo decía ‘Ay … ¿por qué no me ves? ", manifestó.

Su gran parecido, por supuesto, tampoco pasó por desapercibido.

“Yo le vi todo”, dijo la celebridad entre risas.



Una de las cosas que más le gusta de Mariano es que no trabaja en la industria de entretenimiento.

"Da mucha paz (que no trabaje en el medio”, puntualizó. “Es como otro mundo o sea de que no llegas a la casa y sigues hablando del trabajo … Como que platicamos de otra cosa, de otro universo de otro mundo, y eso me gustó mucho de él".

Eventualmente comenzaron a salir, aunque ella tuvo que tomar la iniciativa.

“Ya al final como que se fue acomodando y ya me invitó a salir y como que nos fuimos conociendo. Fuimos al cine y así”, recordó. "La coquetería fue muy poquita porque él no es nada coqueto, como que le cuesta mucho trabajo llegarle a una mujer, sabes, y entonces fui yo como la que se lanzó".