La vida de Livia Brito estuvo en peligro cuando grababa 'La Piloto': así ocurrió el accidente

Gracias a su talento y dedicación, Livia Brito ha conquistado el mundo de las telenovelas. En su trayectoria ha habido varios besos con sus compañeros, bodas y hasta escenas de riesgo.

Lo que quizá no todos sepan es que, en su empeño por dar una actuación convincente, la estrella de ‘La desalmada’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se ha llevado uno que otro susto.

Livia Brito hizo todas sus escenas de acción en ‘La Piloto’

Fue en el 2017 que la estrella de origen cubano se metió en la piel de Yolanda para la telenovela ‘La Piloto’.

Para darle vida a la mujer honesta y valiente que sueña con volar un avión, la actriz fue mucho más allá de aprenderse sus diálogos: se decidió a hacer sus propias escenas de acción.



Por ello, tomó cursos de tiro y de vuelo, según reveló ella misma en múltiples ocasiones.

Incluso, previo al estreno de la serie de televisión, Livia Brito publicó en su cuenta de Instagram algunos clips del arduo entrenamiento al que se sometió para el papel.

Livia Brito sufrió un accidente en las grabaciones de ‘La Piloto 2’

Si bien su entrenamiento para el rol fue extenso, no la libró de un accidente que la puso en riesgo. Según relató en junio del 2018, durante el estreno de la producción, el suceso se dio mientras grababa en un río: la corriente era tan “fuerte” que la arrastró.

“Tenía que agarrar una bolsa en escena, no la pude agarrar y me dejé llevar. Sí estuvo un poco arriesgado porque generalmente no uso dobles, entonces lo hice yo (la escena) y sí vi mi vida pasar”.



Afortunadamente, el equipo de producción previno una situación así y “había personal que estaba esperándome” más adelante y que la pudieron poner a salvo.



Lo cierto es que esa no fue el único momento riesgoso que Livia Brito pasó al grabar ‘La Piloto’. Ante las cámaras del programa ‘Hoy’ contó que, en menor medida, las heridas se volvieron parte de su día a día durante la serie.

“Llegaba todos los días (al set) con moretones, con los brazos marcados, con raspones en las rodillas…”.



Estos eran causados por los momentos más violentos de la historia, como “peleas” o “escenas de violación” y llegaron al punto tal de que :

“Tenían que maquillarme luego las cosas (heridas) porque salía (a cámara) y tenía todos los brazos morados”.



Si bien Brito admitió que esa parte del proceso “no estaba tan padre (agradable)”, una vez que veía el producto al aire, se daba cuenta de que todo había valido la pena.