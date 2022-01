Livia Brito inició el año con todo: presumió “abdomen de acero” junto a su novio en el gym

La actriz cubana es una gran fanática del estilo de vida 'fitness', por lo que sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, en combinación con una dieta balanceada, la han ayudado a esculpir una envidiable figura.

Tanto así que sus seguidores la halagaron llamándole "una hermosa escultura". Dale play para ver la foto en la que hizo gala de su belleza y provocó reacciones entre sus fans.

Cargando Video... “Es una escultura, está hermosa”: Livia Brito publica foto haciendo gala de su belleza

Livia Brito recibió el Año Nuevo haciendo ejercicio

Livia suele ser muy activa en redes sociales, en las que comparte contenido de todos tipo: desde sesiones de fotos con increíbles ‘looks’ hasta sus rutinas de ejercicio.

Específicamente en Instagram ha logrado amasar más de 6 millones de seguidores, a quienes mantiene al tanto de su día a día.

Por esta razón, muchos se dieron cuenta de que en los primeros días de enero de 2022 la actriz ya está cumpliendo uno de los propósitos más famosos de Año Nuevo: hacer ejercicio.

Y es que una fotografía de reveló que la cubana estaba en el gimnasio.



De paso, Livia Brito presumió sus abdominales, las cuales ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo de la mano del entrenador personal Mariano Martínez, quien además de ser su 'coach' también es su novio.

Incluso desde el año pasado, la intérprete que da vida a Fernanda Linares presumió vía Instagram que sus rutinas de ejercicio eran obra de Mariano.

¿Quién es Mariano Martínez, el novio de Livia Brito?

Se trata de un entrenador personal y asesor de nutrición con quien Livia tiene un romance de tres años, así lo dio a conocer en entrevista para el canal de YouTube Pinky Promise.

Curiosamente, él no sabía que la cubana era famosa y ambos se conocieron porque una amiga de se lo recomendó para entrenar:

“Él no sabía quién era yo. Él no tenía ni idea quien era yo …. Pasaron los meses y él ni enterado. Me gustaba que no sabía quién era yo. O sea literal, yo decía 'bien, bien, no sabe quién soy yo, vamos a empezar de cero’”.



Uno de los aspectos que Livia Brito le llamó la atención del entrenador fue que no pertenecía al mundo del entretenimiento, así como su seriedad al trabajar, pues ella tuvo que tomar la iniciativa para que la relación se diera.

“Me llamó mucho la atención su personalidad, honestamente, porque era muy tranquilo. Nunca hizo más de lo que tenía que hacer. O sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su cliente… Da mucha paz [que no trabaje en el medio]. No llegas a casa y sigues hablando del trabajo… Platicamos de otra cosa y eso me gustó mucho de él”.