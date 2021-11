“Hay mucha rivalidad”: Majo y Leonardo revelaron cómo se lleva la familia Aguilar

Desde el debut en la industria musical de Ángela Aguilar, las comparaciones con su hermano Leonardo y su prima Majo Aguilar no han parado. Aunque la controversia se ha hecho presente, la realidad es que cada uno de ellos está cosechando sus propios triunfos.

Ahora, los protagonistas de esta historia decidieron aclarar la situación que rodea a una de las dinastías más poderosas en la industria musical.

Cargando Video... Descuido de Ángela Aguilar provoca una noche de miedo e insomnio a su hermana mayor



Majo y Leonardo Aguilar publicaron una serie de stories, en donde hablaron respecto a si hay o no una rivalidad. Esto fue lo que dijeron ante sus fans.

A pesar de estar unidos por la sangre, Leonardo Aguilar trabaja de la mano con su padre, Pepe y Ángela Aguilar. Por otro lado, Majo ha buscado su propio camino como solista.



Leonardo Aguilar tomó su teléfono y comenzó a grabar, en un momento alegre afirmó: “Me iba muy bien hasta que...” acto seguido fue interrumpido por su prima María José Aguilar, a lo que sin dudar respondió “Y mejoró (tu día) y se hizo todavía más espectacular”.

Cargando Video... Leonardo Aguilar muestra la aparatosa caída que sufrió un miembro de su equipo al intentar 'el paso de la muerte'



Leonardo Aguilar, quien se encuentra en plena gira al lado de su padre y hermana, no lo pensó dos veces y abordó el tema que los involucra. El intérprete acusó de poco originales a todos los medios que se empeñan en crear una lucha de egos entre ellos. “¿Existe algún tipo de rivalidad o envidia entre primos?”, mencionó.

La cantante de 27 años habló de inmediato con un tono de burla:

“La verdad, sí. He sido muy buena ocultándolo, pero hay mucha rivalidad. Es hora de que la gente sepa eso. Sí hay”.

Cargando Video... El 'hijo' favorito de Pepe no es Ángela Aguilar y tampoco lleva su apellido (pero son inseparables)



En la respuesta se pudo ver a Majo sonreír y hablar de forma irónica, pues en el video se aprecia lo bien que se llevan.

La pequeña conversación siguió y expresaron:

“Que no nos comparen, porque no me gusta. Somos muy lejanos y diferentes”.

El hijo de Pepe Aguilar añadió: “Que te vaya muy mal”, a lo que Majo reaccionó con otra excelente frase: “Yo te deseo que te vaya aún peor”.

Con este video, tanto Majo como Leonardo Aguilar esperan terminar con la ola de rumores y especulaciones sobre el supuesto distanciamiento que hay entre ellos.

Cargando Video... "Casi se quedan sin dinastía Aguilar": Ángela y Leonardo Aguilar reaparecen tras el susto en el avión

¿Por qué iniciaron los rumores de una rivalidad en la familia Aguilar?

Ángela Aguilar busca posicionarse como una de las voces más representativas del regional mexicano; sin embargo, su prima es otra cantante que ha luchado para ganarse un lugar, pero al existir dos cantantes femeninas algunos las comparan y los mensajes sobre quién es mejor que la otra están a la orden del día.

Tanto Majo como Ángela están luchando por obtener el reconocimiento del público. Mientras que Ángela es 9 años menor que su prima, ha cosechado éxitos y tiene colaboraciones con artistas de gran nombre. Por otra parte, Majo Aguilar lanzó su disco debut este año titulado ‘Mi Herencia, Mi sangre’.

Cargando Video... El secreto detrás de la voz de Ángela Aguilar está en un consejo que le dio su abuela