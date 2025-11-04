Laura Pausini

Laura Pausini de luto: reportan muerte de familiar en trágico accidente

La muerte de su querido tío fue reportada por medios locales italianos, donde se informó que Ettore Pausini sufrió un trágico accidente.

Elizabeth González
Video Tras 18 años de noviazgo, Laura Pausini se casa usando un singular vestido que robó las miradas

Laura Pausini se encuentra de luto tras la trágica muerte de su tío Ettore Pausini, quien fue arrollado por un auto cuando manejaba una bicicleta de montaña.

El trágico accidente ocurrió el domingo 2 de noviembre alrededor de la 1:30 de la tarde, según información del diario italiano Corriere della Sera.

El hombre, de 78 años, fue atropellado mortalmente en Stradelli Guelfi, en la ciudad de Bolonia. El auto que lo impactó, un Opel Astra, se dio a la fuga dejando a su paso su bicicleta destrozada y un charco de sangre.

De acuerdo con el diario italiano, el auto involucrado fue hallado dos kilómetros más adelante del accidente por los Carabinieri y, aunque el dueño del auto fue identificado por las autoridades locales, éste declaró que no era él quien conducía.

Según se ha podido saber, el coche no parece ser objeto de robo. Hasta el momento, Laura Pausini no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su tío, quien era sobreviviente de cáncer.

Laura Pausini se sentía orgullosa de su tío.
Laura Pausini se sentía orgullosa de su tío.
Imagen Laura Pausini / Facebook


Aunque no era constante que la intérprete ‘Se fue’ compartiera fotografías junto a su tío, en 2016 habló públicamente del orgullo que sentía por él tras publicar un folleto de la asociación Onconauti, que ofrece actividades de rehabilitación a pacientes oncológicos.

“¡Mi tío Ettore Pausini es un auténtico campeón!", expresó entonces la cantante. “Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te han atendido, tío. ¡Te quiero!”, sentenció.

