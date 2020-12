"No doy más": Laura Bozzo se confiesa destruida tras la muerte del papá de Jaime Camil

"Mi Jaime adorado, mi hermano del alma, tantas cosas hiciste por mí. Eres, con Tony (Starr), tu esposa, mi familia. Me acogiste en México desde que llegué y me apoyaste como nadie", escribió Bozzo, de 69 años en Instagram, junto a una foto que la muestra en días felices con el papá del actor Jaime Camil.

Para la también abogada, el fallecimiento de Camil Garza, un mes después del de su gran amiga Magda Rodríguez, es devastador. Entiende que ahora queda "sola y no sé si tendré las fuerzas de superarlo".

Varias de las fans de Laura Bozzo intentaron animarla, recordándole que este dolor, con el tiempo pasará. Sin embargo, la ex de Christian Zuárez, confesó: "Estoy destruida. Debo reconocer que no tengo más fuerzas".



Otra fan le recordó que ella es una luchadora y fuente de inspiración para muchas personas. Bozzo, le replicó que a todos los ama, pero "esto (la muerte de Jaime Camil Garza) es demasiado para mí. Siento que no tengo más fuerzas. He pasado por lo peor y no doy más".