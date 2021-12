"Soy tan mexicana como tú": la reacción de Laura Bozzo cuando le pidieron disculparse con México

En julio de 2020, el programa de espectáculos 'Chisme No Like’ difundió un audio en donde se escucha a la conductora Laura Bozzo insultar a México, país en donde vive desde hace más de 10 años.

En dicha grabación, la peruana menciona los problemas por los que ha atravesado y sus deseos de mudarse a otra región.

“Daría la vida por largarme de este p*to país, ¿sabes? La vida. La gente es muy envidiosa”.



Estas declaraciones surgieron luego de que Elisa Beristain y el argentino Javier Cerani, conductores del mencionado programa, aseguraran que el productor Juan Osorio no trabajaría con Bozzo por cuestiones de seguridad, a lo cual Bozzo respondió:

“Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú, ¿a qué?, (a decir que) en México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú”.



En una nueva entrevista de Laura con el programa 'Chisme No Like’, transmitida el 30 de noviembre de 2021, Elisa Beristain le pidió a la también abogada disculparse por las palabras que dijo.

“Con todo respeto, Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que dijiste... una extranjera que tiene la nacionalidad (mexicana) y que se expresa de esa manera, ¿por qué no, con humildad, pides una disculpa a los mexicanos por lo que (dijiste), de la manera como te expresaste?”.

Ante la petición de la conductora, Laura Bozzo respondió que ella tiene documentos que demuestran que también es mexicana y considera que las disculpas no son necesarias..

“Yo soy tan mexicana como tú, porque aquí tengo mi pasaporte que dice que soy mexicana”.

La peruana aseguró que mientras estuvo 'escondida', los mexicanos demostraron cuánto la apoyan.

“No, no, no mi reina, acá la gente me conoce, en donde he estado estos tres meses me ha dado cuenta del amor tan increíble que me tienen, cómo me han cuidado y protegido la gente más humilde de este país”.

Laura Bozzo culpó a un amigo por exhibir su intimidad en el audio

Bozzo dijo que se sintió traicionada por un amigo, ya que él se aprovechó de que se encontraba en estado de ebriedad para hablar mal de México.

Para culminar con la charla y atender la petición de la conductora del programa, Laura externó sus disculpas hacia los mexicanos.

A ver, no una, mil disculpas, mil, porque este es mi país, que me abrió las puertas y me dio todo lo que tengo y todo lo que soy y les agradezco que me quieran como soy”.