Lady Gaga

Lady Gaga “desconsolada” por problema de salud: su médico le pidió “encarecidamente” parar

La cantante dio a conocer que no podría dar el concierto que tenía planeado para la noche del 6 de abril en Montreal. Ella está a punto de cerrar su ‘Mayhem Ball Tour’.

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Por:Dayana Alvino
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Video Lady Gaga confiesa la enfermedad mental padece

Lady Gaga canceló el concierto que daría la noche de este lunes 6 de abril en el Bell Centre de Montreal, Canadá, debido a un serio problema de salud.

Fue por medio de un mensaje, publicado en sus Historias de Instagram, que la cantante compartió detalles de su situación.

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“Hola a todos. Lamento mucho tener que comunicarles que no podré actuar esta noche y que tengo que cancelar el show”, escribió.

“Llevo varios días luchando contra una infección respiratoria y haciendo todo lo posible por descansar y recuperarme, pero ha empeorado”, confesó.

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La intérprete de ‘Abracadabra’, de 40 años, reveló que su doctor le pidió que descansara para que pueda recuperarse.

“Mi médico me ha recomendado encarecidamente que no actúe hoy y, para ser sincera, no creo que pudiera ofrecerles hoy la calidad de actuación que se merecen”, anotó.

Ella aseguró estar consciente de lo “profundamente decepcionante” que resultaba la situación: “Y de verdad me siento fatal por haberlos defraudado”.

“Lamento muchísimo a todos los que habían hecho planes para estar allí y apoyarme. Estar en Montreal y actuar para ustedes el jueves y el viernes fue mágico y muy significativo”, aseveró.

“A todos los que iban a venir esta noche, estoy absolutamente desconsolada y lo siento muchísimo”, añadió para concluir.

Lady Gaga está por cerrar su ‘Mayhem Ball Tour’

Lady Gaga inició su ‘Mayhem Ball Tour’ en julio de 2025 y lleva, hasta ahora, más de 80 presentaciones repartidas por Norteamérica, Europa, Australia y Japón.

La también actriz pospuso, en septiembre de 2025, el espectáculo que daría en el Kaseya Center de Miami debido a, destapó, una lesión vocal, retoma USA Today.

Entonces, ella puntualizó que la decisión fue “difícil y angustiosa”, pero que “le preocupaban más las consecuencias a largo plazo para su voz”.

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La estrella del pop tiene previsto regresar a Estados Unidos este 9 de abril para deleitar a sus fans en dos shows consecutivos en Saint Paul, Minnesota.

El concierto con el que cerrará su gira será el 13 de abril en el Madison Square Garden.

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